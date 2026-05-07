Мир или „мащабни бомбардировки“: Тръмп даде последен шанс на Иран за споразумение

Г оворителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви за новинарска агенция ИСНА, че Ислямската република разглежда отправените от САЩ предложения за прекратяване на войната и че ще представи своята позиция пред Пакистан.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Тръмп днес написа в социалната мрежа Трут соушъл, че ако иранците приемат предложението, войната ще приключи. "Ако не се съгласят, започват бомбардировки и, което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди", добави той.

Представител на иранските власти заяви за новинарска агенция Тасним, че използването на "заплашителен език по отношение на Иран е неефективно и може да влоши ситуацията за САЩ".