Започва изплащането на пенсиите за май

От днес, 7 май, започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции в цялата страна. Процесът ще продължи до 20 май, сряда, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Добра новина за пенсионерите у нас

Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, като пенсионерите могат да получат средствата си в определените за тях дати от съответните пощенски станции. От НОИ напомнят на гражданите да следят графиците, обявени на местно ниво, за да се избегне струпване на хора и забавяне при обслужването.

Още днес ще бъдат извършени и банковите преводи към пенсионерите, които получават пенсиите си по лични сметки. Средствата ще бъдат налични в зависимост от сроковете за обработка на съответната банка.

Важна информация за пенсионерите

От института уточняват, че всички плащания се извършват по установения график и не се очакват забавяния. Освен пенсиите, НОИ продължава и изплащането на различни социални обезщетения и помощи.

На 15 май, петък, ще бъдат изплатени и обезщетенията за безработица. Средствата ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите лица.

По последни данни на НОИ към февруари тази година броят на пенсионерите в България е 2 068 569 души. Данните показват, че пенсионерите продължават да представляват значителна част от населението на страната, а разходите за пенсии остават сред основните пера в държавното обществено осигуряване.

През последните месеци темата за доходите на възрастните хора остава сред най-коментираните в обществото, особено на фона на инфлацията и увеличените разходи за основни стоки и услуги. Очаква се въпросът за актуализацията на пенсиите и политиките за подкрепа на пенсионерите да бъде сред акцентите и при обсъждането на държавния бюджет за 2026 година.