Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Б атерията на душа и тръбите, водещи към нея, са рай за бактерии и гъбички. Но някои прости трикове могат да ги изхвърлят в канала, пише BBC.

Когато повечето от нас се впускат под душа, го правят с очакването да се почистят. Това изглежда разумно – в края на краищата, гореща вода плюс пара и сапун би трябвало да ви направят свежи и приятно ухаещи. Последното нещо, което човек очаква, е облак бактерии, изригващи върху лицето ви. И все пак точно това се случва, когато пуснете водата.

В последния метър от водопроводната ви инсталация се крие малка екосистема , която само чака да включите маркуча. Това означава, че първата струя от сутрешния душ не е просто вода и пара. През нощта в маркуча и главата на душа се натрупва жив филм от бактерии. Някои от тези микроби след това се прикрепят към капчиците, които вашият душ създава. Повечето са обикновени и безвредни. Точният микробен микс обаче зависи от материала на маркуча и колко често се къпете – и оттам започват изненадите.

Душовете и маркучите са идеално място за размножаване на бактерии. След като се изкъпете, маркучът остава топъл, мокър и неподвижен в продължение на часове. Дългата му, тясна спирала осигурява достатъчно грапава повърхност за колонизиране на микробите. Веднъж попаднали там, бактериите се хранят с разтворени хранителни вещества във водата, както и с малки количества въглерод , които се отделят от пластмасовия маркуч за душ. Оставете тази система да застоява за една нощ и микробните съобщества бързо се установяват. Бактериите образуват биофилми – лепкави микроскопични микробни „градове“, които се прилепват към почти всяка мокра повърхност, от корпусите на корабите до плаката по зъбите ви. Фрагментите от биофилма след това лесно се разклащат в струята, когато пуснете крана.

И така, за колко бактерии говорим? В тестове, проведени в лаборатории и в реални домове, броят на бактериите по душовите маркучи може рутинно да достигне милиони до стотици милиони клетки на квадратен сантиметър. Повечето от тях са безвредни, но има и групи, включително микобактерии – разнообразна група, съставена от безвредни микроби, открити на много места, включително почва, както и някои патогенни щамове, като тези, отговорни за туберкулозата и проказата. Изследователи, които са взели проби от битови душови маркучи във Великобритания, обаче са открили и гъбична ДНК от родове като Exophiala , Fusarium и Malassezia – организми, открити по кожата ни и в почвата, но които в някои случаи могат да причинят и опортюнистични инфекции .

Но този набор от микробни характеристики не е статичен – той се променя с времето. В едно проучване на 48 работещи душа, конструирани в лаборатория, изследователи в Китай установили, че биофилмът, който расте вътре в тръбата на душа, достига своя пик след около четири седмици редовна употреба. След това той намалява, до голяма степен защото биофилмът е бил само слабо прикрепен към тръбата, но след това се възстановява след 22 седмици. Донякъде обезпокоително е, че изследователите са открили Legionella pneumophila, бактерия, която причинява легионерска болест , в душовете и маркучите само след четири седмици и когато биофилмът се е възродил след период на продължителна стагнация.

За повечето хора рискът от заразяване с насекоми от душа е нисък, особено ако го използвате често .

„Само душове, замърсени с Legionella и други опортюнистични патогени, представляват риск“, казва Фредерик Хамес, микробиолог по питейна вода в Швейцарския федерален институт за водни науки и технологии в Дюбендорф, Швейцария. „Ако душът е замърсен конкретно с L. pneumophila , рискът от инфекция е относително висок поради близостта на потребителя до точката на образуване на аерозоли.“ Но, добавя той, данните показват, че рискът е най-висок сред клинично уязвимите хора.

Ето защо болниците въвеждат по-строги процедури за дезинфекция и смяна на душовете. Това може да зависи и от това къде живеете. Едно проучване в САЩ установи също, че районите, където душовете съдържат повече патогенни микобактерии, също имат по-високи нива на белодробни заболявания, причинени от нетуберкулозни микобактерии (НТМ), вид хронична белодробна инфекция. Горещите точки включват Хавай, Флорида, Южна Калифорния и средноатлантическия регион/североизток, включително района на Ню Йорк. Някои части от горния Среден Запад също показват повишени нива. Местният климат и остатъчният дезинфектант във водата оформят микробиома на душа - по-топлите места и по-високият хлор са свързани с повече от някои патогенни микобактерии.

Съставът на бактериите във вашия душ може да зависи и от източника на водата. Домовете, снабдявани с хлорирана вода, са склонни да съдържат повече микобактерии, отколкото тези, които разчитат на вода от кладенци или нехлорирани системи, като например в Холандия. Това вероятно се дължи на факта, че остатъчният дезинфектант благоприятства развитието на тези хлор-устойчиви микроби.

За щастие, има и някои доста прости стъпки, които можете да предприемете, за да намалите риска, породен от микробите, които растат във вашия душ.

Материалните въпроси

Първо, заслужава да се отбележи, че изглежда материалът, от който са изработени душът и маркучът ви, има огромно влияние върху броя и вида бактерии, които живеят там. В едно проучване изследователите създали два „ симулатора на душ“ , които тествали всеки ден в продължение на осем месеца. Единият имал маркуч, изработен от PVC-P, гъвкава и адаптивна форма на PVC, докато вторият маркуч бил изработен от PE-Xc, друг вид пластмаса. След осем месеца и двата маркуча съдържали лепкав биофилм, но PVC-P маркучът съдържал 100 пъти повече бактерии.

Това е така, защото някои маркучи за душ подхранват биофилмите повече от други. PVC-P е склонен да отделя повече въглерод във водата от PE-Xc, особено когато е нов. Този въглерод осигурява допълнителна храна за бактериите, но също така осигурява по-мека, по-грапава повърхност, която дава предимство на биофилмите.

Една обикновена душ глава с метално тяло, изработена от неръждаема стомана или хромиран месинг, и къс маркуч с PE-X или PTFE облицовка могат да затруднят образуването на биофилми. Многокамерните или изключително гъвкавите душове, за сравнение, могат да улавят застояла вода и да натрупват метали от водопроводната инсталация нагоре по течението, което позволява на микробните съобщества да процъфтяват.

Екологичните решения, като например душове с нисък поток и „дъждовни“ душове, също могат да променят излагането на човек на вода, като променят размера и броя на вдишваните аерозоли. Това са същите водоспестяващи душове, които са обект на изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп, за която Белият дом обеща, че ще „ направи душовете в Америка отново страхотни “.

„Моделът на пръскане е от значение, тъй като режимите на мъгла произвеждат почти пет пъти повече фини аерозоли от моделите на дъждовна струя“, казва Хамес.

В същото време, макар че можете да си купите „антимикробни душове“, съдържащи филтри или метали като сребро, които обещават да премахнат микроорганизмите от водата за душ, изследванията показват, че повечето продукти на пазара не правят много за намаляване на нивата на патогени във водата.

„След като се образува биофилм или минерален камък, ефектът бързо намалява. Единственото решение, което надеждно работи, е вграден филтър за душ, а те са скъпи за поддръжка и изискват добро водно налягане“, казва Хамес.

В пълномащабни тестове , Сара-Джейн Хейг, доцент по екологично инженерство и микробиология в Университета в Питсбърг в Пенсилвания, САЩ, и неин колега показаха, че „антимикробните“ душове не намаляват общото микробно натоварване в сравнение с конвенционалните модели. Вместо това, те най-вече променят кои микроби са налични, вероятно защото истинските душове предлагат твърде малко време за контакт и понякога твърде малко активен агент, за да дезинфекцират ефективно водата. Тя също така съветва да не се използват душове, предлагани на пазара с твърдения за „здравословни“ свойства, които насищат водата с хранителни вещества или филтрират хлора, тъй като те „могат да променят микробиома по начини, които не искаме“.

Простите навици, които работят

Температурата на водата също е от значение. Топлата вода произвежда най-голямо ранно отделяне на фини, вдишваеми аерозоли през първите 1-2 минути след включване на душа, при паралелни тестове с различни температури и видове душове .

Това означава, че най-голяма вероятност от излагане на патогени, дебнещи във вашия душ, е през първите няколко мига след като пуснете горещата вода. Но не се чувствайте длъжни да започнете да вземате и студени душове.

Вместо това, помислете дали искате да стоите под душа, когато го пускате. Пускането на душа за 60-90 секунди, като му позволите да се загрее, преди да стъпите под струята, също така означава, че той върши полезна работа през това време, като отмива много от микробите. Това е особено препоръчително след почивка или всяка дълга пауза между ползването на душа.

Легионелата се размножава при температури между 20 и 45°C (68-113°F), но намалява над 50°C (122°F), особено при 60°C (140°F) . За тези със системи за топла вода, където водата се съхранява в резервоари или цилиндри, препоръката е водата да се поддържа на 60°C (140°F) . След това можете да използвате термостатичен смесителен вентил, за да регулирате температурата на душа до по-комфортна температура. Не се препоръчва да се къпете с вода над 48°C (118°F), тъй като рискувате да се опарите , а проучване на Хамес установи, че 45°C (113°F) е достатъчна за контрол на растежа на микробите в редовно използван маркуч за душ.

Едно доказателствено проучване също така предполага, че обезвлажняването и проветряването на банята след душ може да бъде ефективен начин за намаляване на нивата на аерозоли, съдържащи бактерии, във въздуха. Хейг също е открил подобни резултати.

„В нашата лаборатория открихме, че частици под 5 µm могат да останат във въздуха поне час след като душът е изключен“, казва Хейг. „Когато вентилаторът е включен, броят на частиците във въздуха е значително намален . “

„За мен и семейството ми... използваме стандартен душ с дебит 6,8 литра в минута – нищо особено. Винаги се къпем с включен вентилатор и влизаме в банята, след като водата и вентилаторът работят няколко минути.“

Колко често използвате душа си също може да повлияе на броя на бактериите, които се развиват. Колкото по-често се използва душ, толкова по-малка е възможността за застой на вода в тръбите, маркуча и душа. Според изследване на Хамес и неговите колеги, това води до по-нисък растеж на биофилм .

И изненадващо, новият маркуч за душ не винаги е решението, което може да изглежда, тъй като биофилмите могат да станат по-стабилни с възрастта. Бактериите, които растат в новия маркуч за душ, са склонни да бъдат слабо прикрепени и затова се отмиват лесно при първото струя вода през него всеки ден. Изследване на Хамес и неговите колеги установи, че 62% от микробите, отделяни при пускане на душа, идват от маркуч, който е на четири седмици. След това това започва да намалява, докато до 40-та седмица делът на микробите от маркуча във водата спадне до 1,5%, тъй като биофилмът е по-стабилен. След това време биофилмът в маркуча се увеличава, но е много по-здраво прикрепен и затова по-малко количество се отмива всеки път.

Редовната поддръжка все още е най-добрият подход

Редовното почистване с много гореща вода през душа , заедно с премахване на котлен камък от душа или накисването му в лимонов сок, може да помогне за разрушаване на микробите, живеещи там, и да контролира размера на биофилмите. Ако някой у дома е клинично уязвим, помислете за ежегодна смяна на маркуча и главите на душа, вместо да разчитате на скъпи „антимикробни“ опции.

За болниците и заведенията за грижи насоките както от Националната здравна служба (NHS) в Обединеното кралство, така и от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ подчертават необходимостта от внимателен избор на дизайн и строга поддръжка. Вторичната дезинфекция на водоснабдяването също може да бъде важна.

Ако самата идея за тези микробни населени места във вашия душ ви притеснява, може би е по-добре да помислите за това по различен начин: вашият душ не е толкова мръсен, колкото екологичен. Мислете за него като за малка общност от оживени микроби, които чакат да ви посрещнат, когато пуснете водата. Никога няма да се отървете от тях или няма да е за дълго. Затова е по-добре да се научите как да живеете редом с тях.