Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

29 август 2025, 14:09
Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа
Източник: Getty Images

И зраелската актриса Гал Гадот се въздържа от участие във Венецианския филмов фестивал след политически спор относно това дали трябва да присъства, пише Daily Mail.

Актрисата е звездата на един от филмите, чиято премиера ще бъде във Венеция тази година, озаглавен „В ръката на Данте“.

Но Гадот и нейният колега във филма, Джерард Бътлър, са подложени на натиск заради предполагаемата им подкрепа за държавата Израел по време на военната кампания в Газа.

Опасението е, че 40-годишната Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел, които със сигурност ще нарушат атмосферата червения килим в събота.

Гал Гадот получи звезда на Алеята на славата
11 снимки
Гал Гадот
Гал Гадот
Гал Гадот
Гал Гадот

Тази година вече има засилени мерки за сигурност, като около кината в центъра на фестивала е издигнат стоманен пръстен, а полицейското присъствие е много видимо. Използват се скенери за тяло, проверки на багаж и пропуски за сигурност, за да се наблюдават делегатите и притежателите на билети.

Групата Venice4Palestine поиска организаторите на Венецианското биенале да оттеглят поканите както от Гадот, така и от Бътлър, „заедно с всички артисти и известни личности, които публично и активно подкрепят геноцида“.

Шефът на филмовия фестивал във Венеция Алберто Барбера потвърди тази седмица, че актрисата няма да дойде във Венеция.

Но той каза: „Позицията на Биеналето е, от една страна, че ние сме италианска културна институция, място на откритост и дебат, което не цензурира никого. Помолиха ни да отказваме покани на артисти – няма да го направим, ако искат да бъдат тук, ще бъдат тук“.

Той добави: „От друга страна, никога не сме се поколебавали ясно да заявим огромната си тъга и страдание от случващото се в Газа и Палестина. Смъртта на цивилни и особено на деца, които са жертви – те са страничните щети от война, която никой все още не е успял да прекрати“.

Изабела Де Монте, депутат от „Форца Италия“ и заместник-началник на отдела по външни работи на партията, заяви: „Диалогът и плурализмът на идеи са основните инструменти, които културата използва, за да преодолее сектантството“.

„Добре е, че президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко подчерта това пред 1500-те творци, които призоваваха за бойкот на Гал Гадот и филма ѝ с Джерард Бътлър. Безразсъден протест, защото в очите на протестиращите единственото престъпление на Гадот е, че е израелка“.

„Венецианският филмов фестивал заслужава уважение“, категорична е Изабела Де Монте.

Очаква се проблемът да доминира в първите дни на фестивала, като днес ще има демонстрация, а в събота ще бъде планирано по-голямо шествие.

Жената чудо: Гал Гадот и едни от най-красивите й тоалети
8 снимки
Гал Гадот
Гал Гадот
Гал Гадот
Гал Гадот

И със сигурност изглежда, че това е проблем, който разделя Холивуд и по-широката филмова индустрия. Брад Пит е сред онези, които са поели ролята на изпълнителен продуцент на драмата за Газа „Гласът на Хинд Раджаб“, чиято премиера също е във Венеция.

Режисиран от номинираната за „Оскар“ тунизийска режисьорка Каутер Бен Хания, с актьорите Хоакин Финикс и Рууни Мара, които също са изпълнителни продуценти, филмът разказва историята на младо палестинско момиче – Хинд Раджаб – което беше убито от израелските сили в Газа миналата година заедно с шестима членове на семейството ѝ. Раджаб и семейството ѝ бягали от град Газа.

Раджаб и друга нейна братовчедка първоначално оцеляха и се свързаха с Палестинското дружество на Червения полумесец (PRCS) по телефона от колата, търсейки помощ, но тя беше мъртва, когато парамедиците дойдоха на помощ.

Филмът включва истинския аудиозапис на Раджаб преди смъртта ѝ.

Инцидентът предизвика протести по целия свят, включително в Колумбийския университет, където студентите преименуваха академична сграда, наречена „Хамилтън Хол“, на „Хиндс Хол“.

По-рано този месец Гадот говори открито за комерсиалния провал на „Снежанка“ на Дисни, в който тя играеше Злата кралица.

В израелско токшоу тя каза: „Наистина ми хареса да снимам този филм, наистина се забавлявах. Дори работехме заедно с Рейчъл Зеглър. Смяхме се и си говорихме, забавлявахме се.“

Бях сигурна, че филмът ще бъде огромен хит. И тогава се случи 7 октомври и това, което се случи навсякъде в различни индустрии, не само в Холивуд, беше оказван голям натиск върху известни личности, актьори, творци да публикуват срещу Израел.

„И това се случи. Винаги мога да обясня и да се опитам да дам на хората по света контекст за ситуацията и реалността в Израел и винаги го правя. Но накрая хората сами си вземат решение. И бях разочаровна, че филмът беше невероятно повлиян от всичко това и че не се представи добре в боксофиса. Но това е, което е, печелиш някъде, губиш някъде“, казва Гадот.

Филмът е спечелил общо 200 милиона долара при производствен бюджет от 270 милиона долара плюс маркетингови разходи от около още 80 милиона долара.

Източник: Daily Mail    
Гал Гадот Венециански филмов фестивал Политически спор Израел Газа Протести Филмова индустрия В ръката на Данте Джерард Бътлър Холивуд
