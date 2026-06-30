Иран осъди критик на режима, отхвърли международно разминиране на Ормуз, а Ирак конфискува над 14 млн. долара при антикорупционна акция

И ранските власти продължават да затягат контрола върху вътрешната опозиция на фона на продължаващото напрежение със САЩ и Израел. Популярният политолог и дългогодишен критик на управляващите Садег Зибакалам беше признат за виновен за „разпространение на лъжи“ в социалните мрежи, като окончателната му присъда предстои да бъде произнесена.

Паралелно с това Техеран категорично отхвърли предложението на Франция за международни усилия по разминирането на стратегическия Ормузки проток, настоявайки, че подобни операции могат да бъдат извършвани единствено от Иран.

В същото време в съседен Ирак властите обявиха конфискацията на над 14 млн. долара и арести на високопоставени длъжностни лица в рамките на мащабна кампания срещу корупцията.

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Ирански съд призна за виновен известен критик на властите

Популярният ирански учен и политически анализатор Садег Зибакалам беше признат за виновен по обвинение в „разпространение на лъжи“ чрез социалните мрежи, съобщи иранската агенция Фарс, цитирана от ДПА.

Според говорител на съдебната власт окончателното обвинение и евентуалната ефективна присъда ще бъдат обявени в близко бъдеще.

78-годишният Зибакалам от години е сред най-известните публични критици на твърдолинейната ислямска система в Иран. През годините срещу него многократно са повдигани обвинения, а той вече е бил осъждан и на лишаване от свобода.

На 10 юни той беше задържан отново, след като според властите е нарушил съдебна забрана да използва социални мрежи. Властите твърдят още, че е дал интервю на телевизионен журналист в изгнание, чиято дейност е забранена в Иран.

Социалните мрежи остават особено чувствителна тема за иранските власти, тъй като влиянието им върху общественото мнение е значително по-голямо от това на традиционните медии.

Източник: istock

Засилен натиск срещу опозицията след началото на войната

Според ДПА иранската съдебна система е засилила репресивните мерки срещу критици на режима след началото на войната със САЩ и Израел в края на февруари.

През последните месеци множество хора са били арестувани, задържани, а някои и екзекутирани по обвинения в шпионаж в полза на определяните от Техеран като „военновременни врагове“ - САЩ и Израел. Въпреки международните критики съдебните власти продължават тази политика.

През последните седмици са въведени и нови мерки срещу противници на режима. Сред тях са конфискации на имущество както в Иран, така и в чужбина. Според информацията властите анализират видеозаписи от протести зад граница, идентифицират предполагаеми организатори и предприемат действия по конфискация на банкови сметки, недвижими имоти и други финансови активи.

Източник: БТА

Техеран отхвърли международна операция в Ормузкия проток

На дипломатическия фронт Иран категорично отхвърли предложението на френския президент Еманюел Макрон за международно сътрудничество при разминирането на Ормузкия проток.

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади заяви в социалната мрежа X, че подобно международно разполагане би нарушило действащото рамково споразумение, според което единствено Иран носи отговорност за подобни операции.

По думите му Техеран „никога няма да позволи съвместна операция“ и обвини Париж, че с инициативата си допълнително изостря напрежението в района.

„Настоятелно съветваме Франция да не усложнява още повече ситуацията с подобни провокации“, заяви Гарибабади.

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Франция и Оман настояват за свободно корабоплаване

Темата беше обсъдена по време на посещението на султана на Оман Хайтам бин Тарик в Париж.

След срещата Макрон обяви, че Франция и Оман възнамеряват да работят съвместно с партньорите си за разминиране на Ормузкия проток, гарантиране на безопасните морски маршрути и свободното корабоплаване.

В съвместно изявление, публикувано от Елисейския дворец, двете държави подчертават значението на свободното, безусловно и неограничено преминаване през Ормузкия проток в съответствие с международното морско право.

Документът посочва още, че Франция и Оман възнамеряват да работят с всички заинтересовани страни за подкрепа на свободата на корабоплаването и за бъдещи операции по разминиране.

Елисейският дворец обаче не уточни дали Оман официално е подкрепил инициативата на Франция и Великобритания за създаване на международна военноморска мисия след края на военните действия.

Ормузкият проток остава един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

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Ирак конфискува над 14 млн. долара при мащабна антикорупционна акция

Междувременно иракските съдебни власти съобщиха за една от най-мащабните антикорупционни операции в страната през последните години.

Според Върховния съдебен съвет предварителното разследване срещу заместник-министъра на петрола Али ал Бахадли е довело до конфискацията на 11 млн. долара, както и на 4 млрд. иракски динара - сума, равняваща се на над 3 млн. долара. Иззети са също недвижими имоти.

Разследването е част от антикорупционната кампания, започната по инициатива на новия премиер Али аз Зайди, който обеща да се справи с хроничните проблеми с корупцията и неефективното управление в страната.

В средата на юли премиерът трябва да посети Вашингтон, където ще се опита да привлече чуждестранни инвестиции за възстановяването на Ирак след години на конфликти.

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Разследването обхваща десетки високопоставени служители

В неделя националната агенция НИНА съобщи, че при операцията са били задържани 47 държавни служители, включително няколко депутати. По-късно обаче говорителят на правителството Хайдар ал Абуди уточни, че арестуваните са 21.

Според НИНА акцията е започнала след признания на заместник-министъра по петрола, отговарящ за рафинирането, Аднан ал Джумали, който беше арестуван през миналия месец.

Иракските съдебни власти вече са конфискували и над 85 млн. долара по друго мащабно корупционно разследване, свързано с министър от правителството.

Докато Иран продължава да затяга вътрешния контрол и отстоява позициите си по стратегическия Ормузки проток на фона на продължаващото напрежение със САЩ и Израел, Ирак демонстрира стремеж да възстанови доверието в държавните институции чрез активизиране на борбата с корупцията.