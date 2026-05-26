Свят

Марко Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

26 май 2026, 07:22
А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ормузкият проток "трябва да бъде отворен по един или друг начин", като коментирайки ударите на САЩ по ирански цели снощи, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Рубио заяви пред медиите по време на официално посещение в Джайпур, Индия, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност.

Рубио: Постигнат е напредък с Иран

Рубио посочи, че въпреки последните удари срещу ирански ракетни обекти, споразумение с Техеран остава възможно през следващите дни. По думите му преговорите, проведени в Катар, напредват, но "формулировката на текста" може да отнеме още време.

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

"Президентът е изразил готовност да постигне споразумение. Или ще има договор, или няма да има", заяви той.

Американският държавен секретар добави, че САЩ остават готови да посредничат за прекратяване на войната между Русия и Украйна, след като Москва извърши масирана атака срещу Киев. "САЩ са готови да направят всичко по силите си, за да улеснят края на тази война, и се надяваме, че възможност за това ще се появи", подчерта Рубио, след като разговаря с руския си колега Сергей Лавров.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Марко Рубио Ормузки проток САЩ Иран Удари по Иран Международна сигурност Преговори Война Русия Украйна Посредничество Държавен секретар
