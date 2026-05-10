Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

П рисъствието на френски, британски или кораби от която и да било друга страна в Ормузкия проток ще доведе до решителна ответна реакция от страна на Иран, заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади, предаде ТАСС.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

"Уверяваме, че присъствието на кораби на Франция, Великобритания или която и да е друга страна в подкрепа на действията на САЩ ще доведе до решителен и незабавен отговор", цитира думите му иранската телевизия Aл Алам. В тази връзка Гарибабади също така посъветва Париж и Лондон "да не влошават ситуацията".

На 9 май Скай Нюз, позовавайки се на изявление на министерството на отбраната на Обединеното кралство, съобщи за готовността на Великобритания да включи ескадрения миноносец "Драгън" в международната мисия за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия пролив. На 7 май в Червено море пристигна френският самолетоносач "Шарл де Гол". В Елисейския дворец този ход беше наречен демонстрация на готовност за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, припомня ТАСС.