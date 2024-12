Джорджа Мелони - протагонист на международната сцена и антагонист за италианската опозиция

И талианският премиер Джорджа Мелони отправи вчера традиционните коледни пожелания към сънародниците си във видео, качено в акаунта й във Фейсбук, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. „С най-добри пожелания на всички. Нека този период от годината да бъде повод за спокойствие, надежда и радост, за да погледнем към бъдещето с още по-голяма увереност и оптимизъм", заяви Мелони. "Нека презаредим батериите, защото ни очаква една също толкова предизвикателна 2025 г., за да продължим заедно да изграждаме една силна, амбициозна Италия, способна да гледа далеч напред и да се цели все по-високо", добави тя. В коледното си послание Мелони отдели специално внимание на онези, които по празниците са на работа, а не при близките. „Има хора, които в тези часове няма да успеят да са у дома с близките си, а ще продължат да са в услуга на другите. Мисля за нашите въоръжени сили, за нашите сили на реда, за лекарите, за здравните работници, за онези служители от публичния и от частния сектор, които дори в този празничен период осигуряват благодарение на труда си услуги от съществено значение за гражданите. Благодаря за всичко, което правите и ще продължите да го правите през дните на Рождество Христово“, заяви Мелони.

До последно самата Мелони също беше заета с държавни дела. През изминалия уикенд тя беше на мини среща на върха в Лапландия, за да обсъди с лидерите на Финландия, Швеция и Гърция и с дипломат номер едно на ЕС Кая Калас водещи теми от европейския дневен ред, като сигурността, миграцията, борбата с трафика на хора, охраната на външните граници, войната в Украйна и финансиране на отбраната на блока, припомнят АНСА, Франс прес и Ройтерс. На връщане оттам тя се отби във военновъздушната база в Сиаулиай в Литва, където италиански военни са разположени като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на трите балтийски държави Литва, Латвия и Естония. Така Мелони спази традицията преди важни празници като Рождество Христово или Великден да посещава италиански контингенти на мисия зад граница. Срещата с италианските военнослужещи беше повод за Мелони да припомни, че Италия участва в 37 военни мисии зад граница и че по този показател е на първо място от Европа и на второ място сред страните в НАТО, отбелязва АНСА. „Нашият професионализъм и нашият героизъм са търсени по целия свят. Това ни кара да се гордеем, но създава и условия, за да защитаваме националните ни интереси по време на преговори, които са от значение за нас“, отбеляза Мелони.

Последното твърдение на италианския премиер се оказа особено вярно, тъй като в навечерието на Бъдни вечер Италия получи от Европейската комисия шестия транш в размер на 8,7 милиарда евро по Националния план за устойчивост и развитие. „Това е един положителен резултат, който ще позволи на Италия да инвестира средства в много стратегически сектори, засилвайки производствената активност“, заяви в пост във „Фейсбук“ Мелони. Средствата по Националния план за устойчивост и развитие се отпускат от Брюксел на Рим от европейския фонд за постковидно възстановяване на икономиките на страните членки на ЕС. Доскоро за това как страната използва тези средства следеше представителят на „Италиански братя“ Рафаеле Фито в качеството му на италиански министър за кохезията, италианския Юг, европейските въпроси и Националния план за устойчивост и развитие. От 1 декември той вече е в състава на втората ЕК на Урсула фон дер Лайен с ресор кохезия и с пост на изпълнителен заместник председател на ЕК – още едно голямо признание за Италия, постигнато след преговори на европейско ниво.

В коледното си послание Мелони обеща на сънародниците си една интензивна 2025 г. Но изминалата 2024 г. беше особено интензивна за Италия, за управляващата десноцентристка коалиция на Мелони и за италианската опозиция в много отношения. През 2024 г. Италия беше ротационен председател на Г-7 (Италия, Франция, Германия, Великобритания, САЩ, Канада, Япония). Това беше възможност за Италия да се изяви като протагонист на международната сцена. Рим пое това ротационно председателство на Голямата икономическа седморка в предизвикателни времена – бушуващи войни в Украйна и в Газа, пренасяне на близкоизточния конфликт и в Ливан между „Хизбула“ и израелските сили, размяна на ракетен обстрел на два пъти между Израел и Иран, неугасващ конфликт в Судан, ескалация на напрежението във Венецуела след президентските избори, чийто резултат беше оспорен от венецуелската опозиция, внезапна смяна на властта в Сирия, където династията Асад беше свалена от бунтовници, предвождани от групировка, зародила се от радикалния ислямизъм. Това бяха само малка част от горещите международни досиета, по които редовно се произнасяше или взимаше мерки Голямата седморка. Нейният глас все още има тежест на международния сцена в момент, в който в по-широкия формат Г-20 противоречията се увеличават, а конкурентният формат БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) тази година се разшири с нови попълнения – Саудитска Арабия, Египет, Иран и Етиопия.

Като ротационен председател на Г-7 Италия беше домакин на редица срещи на ниво министри. Министрите на външните работи се срещнаха например през април и после през ноември съответно на остров Капри и във Фиуджи. Министрите на вътрешните работи се видяха през октомври в Мирабела Еклано. Пак през октомври в Пескара се проведе и среща на министрите на икономическото развитие. Министрите на туризма проведоха среща през ноември във Флоренция. Тази на правосъдните министри беше през май във Венеция. През същия месец се срещнаха и министрите на финансите, но във Стреза. За първи път по идея на италианския министър на отбраната Гуидо Крозето, който е от партията на Мелони, се състоя и среща на министрите на отбраната на страните от Г-7. Тя беше през ноември в Неапол. Кулминацията на всички тези събития беше присъствената среща на върха през юни на лидерите на Г-7 в шикозния пулийски курорт Борго Иняция. Там бяха поканени и лидери на редица други страни, както и папа Франциск. На няколко пъти лидерите на Г-7 проведоха и срещи на върха чрез видеоконферентна връзка. Последната такава среща беше на 13 декември, като водещите теми бяха Украйна, Близкия изток, Венецуела. Тогава Рим предаде символично щафетата на ротационното председателство на Отава, се посочва в прессъобщение, публикувано на сайта на Италианското председателство на Г-7.

След всеки лидерски или министерски форум на Г-7 бяха публикувани съответните декларации и изявления, като някои от тях породиха противоречия между членовете на Голямата седморка. Така например в декларацията от срещата на върха в Борго Иняция по настояване на Италия въпросът за правото на аборт беше изключен от текста с аргумента, че той вече фигурира в декларацията от предходната среща на върха в Япония. Това доведе до момент на напрежение между италианския премиер и френския президент Еманюел Макрон. Декларацията на външните министри от срещата им във Фиуджи пък е породила оживени дебати относно това как да се подходи към прилагането на заповедта за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, издадена малко преди това от Международния наказателен съд заради войната в Газа. Последното изявление на лидерите на Г-7 беше от 12 декември и беше посветено на промените в Сирия. „Г-7 е готова да подкрепи прехода към всеприобщаващо правителство в Сирия и призовава новите управници да подкрепят правата на жените, правовата държава и религиозните и етнически малцинства в страната“, се казваше в него, припомня Франс прес.

В изявлението от срещата на върха през юни лидерите заявиха солидарността си с Украйна и в присъствието на гостуващия на форума украински президент Володимир Зеленски решиха да предоставят на разположение на Киев около 50 милиарда долара от постъпления от замразени руски държавни активи. Те изразиха и подкрепа за всеобхватна сделка за край на войната в Газа, заявиха ангажимент за равнопоставено и стратегическо партньорство с африканските държави, обявиха се за укрепване на глобалната хранителна сигурност, потвърдиха ангажимента си към равнопоставеността на половете и обещаха конкретни стъпки за справяне с тройната криза, произтичаща от климатичните промени, замърсяването и загубата на биоразнообразие. Лидерите на Г-7 поеха тогава и ангажимент, за да подобрят сътрудничеството в борбата с незаконната миграция в партньорство със страните на произход и на транзит на мигрантите. Лидерите се ангажираха и със задълбочаване на сътрудничеството за плодотворно използване на изкуствения интелект и за управление на рисковете, свързани с него. Те обещаха и силен и инклузивен глобален икономически растеж, запазване на финансовата стабилност, инвестиране в икономиките с цел увеличаване на заетостта и ускоряване на дигиталния и на чистия енергиен преход.

Представители на италианската опозиция казват, че светът едва ли е разбрал, че Италия е била ротационен председател на Г-7. Но Мелони заяви, че подобни твърдения обиждат всички, които през годината са се постарали за плавното протичане на това ротационно председателство, както и чуждите представители и лидери, в това число и на папа Франциск, уважили срещите на Голямата седморка, организирани в Италия. „Спазмодичният опит да атакувате правителство, като говорите подобни неща, е обида за шерпите, за дипломатите, за силите на реда, за папа Франциск, за служителите и за всички, които работиха, за да бъде Г-7 повод за гордост за нацията, докато вие правите макумби (множествено число на макумба, което е събирателно понятие за описване на религиите на африканската диаспора в Бразилия, но което се използва и в отрицателен смисъл като синоним на черна магия – бел.ред.), надявайки се, че председателството на Г-7 ще бъде провал, защото вие винаги негодувате срещу вашата страна, ако не сте на власт“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. „Мисля, че първо трябва да изкарате курс по вуду ритуали, защото макумбите ви не действат“, допълни тя, визирайки критиките на опозицията.

Италия наистина се превърна в протагонист заради Г-7, особено предвид това, че управляващата коалиция в страната е единна и политическата стабилност продължава вече втора година. На фона на тази стабилна Италия в другите страни от Г-7 нещата не са толкова розови за техните лидери. Във Франция рейтингът на президента Макрон спадна заради поредицата от правителствени кризи тази година, последвали поредица от прокарани непопулярни реформи. В Германия светофарната коалиция на канцлера Олаф Шолц се разпадна след низ от разногласия. Във Великобритания консерваторите отстъпиха на изборите властта след 14-годишно управление, но традиционният следизборен меден месец за новите управляващи – лейбъристите, приключи. В САЩ също ще има смяна на властта след изборите на 5 ноември, когато демократите отстъпиха пред републиканците, които сега ще имат контрол върху Белия дом и върху двете камари на Конгреса. В Япония премиерът се смени, но управляващата партия изгуби мнозинството си в парламента на предсрочни избори. В Канада властта на премиера Джъстин Трюдо е все по-разклатена. На фона на тези вътрешнополитически проблеми в 6 от 7-те членове на Г-7 Италия изглеждаше през цялата година като единствената стабилна страна.

В края на годината освен успешното ротационно председателство на Г-7 Мелони отбеляза и 12 години от създаването на нейния политически проект „Италиански братя“. „Преди 12 години се роди „Италиански братя“ – един проект, който мнозина смятаха за невъзможен. Извървяхме един дълъг, понякога мъчителен път, но със смелост, с всеотдайност и с ясна визия, той ни доведе дотук", заяви тя в пост в акаунта й във "Фейсбук". За 12 години партията на Мелони успя да постигне редица изборни успехи. След като спечели националните избори през септември 2022 г., „Италиански братя“ се превърна в първата италианска партия в 10-ия Европейски парламент на евроизборите през юни. Тогава тя получи 28,75 процента и общо 24 евродепутатски места в европарламентарното семейство на „Европейските реформисти и консерватори“. За сравнение в 9-ия Европарламент партията на Мелони имаше в края на мандата му едва 5 евродепутати, се припомня в раздела на сайта на ЕП за евроизборите с резултатите от евровота в Италия. Но на евровота тази година беше отчетена рекордно ниска избирателна активност в Италия – 48,31 процента. Това именно налива масло в огъня на риториката на левоцентристката опозиция в Италия, която не смята победата на Мелони на евровота за изключително постижение и припомня, че останалата на второ място тогава левоцентристка Демократическа партия изостана само с 4 процента от „Италиански братя“.

Преди евровота Мелони произнесе три знакови речи – в Пескара, където обяви, че ще кандидатира за евродепутат, но ще се откаже от мандата си, за да продължи работата си като премиер, в Рим по време на заключителния предизборен митинг на „Италиански братя“ в началото на юни и чрез видеоконферентна връзка по време на форум в Мадрид, организиран от испанската крайна десница „Вокс“. В тези три речи Мелони представи визията си за една обновена Европа, в която левицата, взимала досега нерационални решения, отслабили стратегическата автономия на Европа, ще бъде отстранена на власт и Европа ще бъде управлявана от единна десница по модела на десницата в Италия, представляваща всички нюанси на дясното. Мнозина съзряха в това възможно обединение на всички крайнодесни партии в ЕС след евровота и евентуално сътрудничество с тях на десноцентристите от Европейската народна партия. Но в крайна сметка в новия ЕП крайнодесните, суверенистите, консервативно десните и твърдо десните се оказаха разделени в три политически семейства - „Европейски консерватори и реформисти“ плюс двете новосформирани „Патриоти за Европа“ и „Европа на суверенните нации“. Причина за това станаха непреодолимите различия между редица десни партии. Тази на Орбан, например, не можеше да си представи да е в едно семейство с румънска партия, смятана за враждебно настроена към Унгария. А френската крайна десница, например, не можеше да си представи да е в едно семейство с германската крайна десница заради възникнало двупартийно напрежение.

Така партията на Мелони може и да беше големият победител от Италия на евровота, но визията на Мелони за единна дясна Европа не успя да се наложи. И не само това „Европейските консерватори и реформисти“, председателствани от Мелони останаха на четвърто място в новия ЕП с 78 места. А някои от преданите им членове, като например партията „Вокс“ ги напуснаха, за да отидат в „Патриоти за Европа“, създадена от унгарския премиер Виктор Орбан. Така „Патриоти за Европа“ се превърна в третата политическа сила в ЕП с 84 места. „Европа на суверенните нации“ остана в дъното на класацията със само 25 евродепутати. Но все пак тези три три политически семейства имат общо 187 места. Това е с едно място по-малко от групата на Европейската народна партия, която има в ЕП сега 188 места, и доста повече от групата на левоцентристите „Социалисти и демократи“, която разполага с 136 места и която иначе е на второ място в ЕП.

Въпреки че спечели евровота в Италия, Мелони се оказа сякаш извън играта при неформалните консултации за това кой ще бъде председател на бъдещата ЕК, кой ще бъде председател на Европейския съвет и за това кой ще бъде диплома номер едно на ЕС. В разговорите участваха Макрон, Шолц, тогавашният нидерландски премиер Марк Рюте, полският премиер Доналд Туск, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и испанският премиер Педро Санчес, тоест по двама лидери от десноцентристите, левоцентристите и либералите в ЕС, въпреки че партиите на някои от тях се представиха доста незавидно на евровота. В резултат на това пренебрегване при гласуването на европейската среща на върха в края на юни на пакета от имена за върховите позиции в ЕС, съставен от германската десноцентристка Урсула фон дер Лайен, португалския социалист Антонио Коща и естонската либералка Кая Калас, Мелони гласува с „въздържал се“ за Фон дер Лайен и „против“ срещу останалите две предложения. А при гласуването в ЕП за преизбирането на Фон дер Лайен начело на ЕК през юли партията на Мелони гласува против.

Но последваха интензивни преговори и в крайна сметка Рим получи важен ресор във втората комисия на германката и най-вече поста на изпълнителен заместник председател на ЕК. Това фрустрира левоцентристите и зелените в ЕС, предвид факта че италианският представител Рафаеле Фито е съпартиец на Мелони и беше автоматично категоризиран като крайнодесен. От своя страна консервативната десница възрази срещу номинирането на испанската социалистка Тереса Рибера също на отговорния пост на изпълнителен заместник председател на ЕК и също с водещ ресор. Всичко това едва не блокира процеса на одобрение на новата ЕК, което стана в последния възможен момент в резултат на интензивни преговори.

Срещу номинирането на Фито за изпълнителен заместник председател на ЕК между впрочем възразиха и представители на италианската левица. Което беше още един повод за Мелони да заяви не веднъж през годината, че левицата не може да толерира издигането на италианец в ЕС, ако той не е от левицата. Тук тя визира това, че бившият италиански левоцентристки премиер Романо Проди, сегашен неин критик, е бил председател на Еврокомисията от 1999 до 2004 г. , а левоцентристката Федерика Могерини беше дипломат номер едно на ЕС в комисията на Жан-Клод Юнкер. В допълнение на това обаче трябва да се припомни, че десноцентристът Антонио Таяни, настоящ външен министър в правителството на Мелони и лидер на партията на Берлускони „Форца Италия“, беше председател на Европарламента в периода 2017-2019 г., а също и заместник-председател на ЕК в комисията на Жозе Барозу в периода 2008-2014 г. А покойният вече десноцентрист Франко Фратини беше също в даден момент заместник-председател на ЕК в комисията на Жозе Барозу в периода 2004-2008 г.

За избирането на Рафаеле Фито на отговорния пост Мелони казва, че това е признание за един ценен политик, уважаван в Италия и Европа, а ролята, която му е отредена, е адекватна за тежестта на Италия в Европа и потвърждава централната роля на Италия, предаде АНСА. Назначението на Фито е и признание за неговата работа на министър, отговарящ и за прилагането на плана за постпандемично икономическо възстановяване на Италия. За отреждането на важния ресора на Фито Мелони заяви по време на ежегодния форум „Атрею“ на „Италиански братя“ в средата на декември в Рим, че това е станало възможно благодарение на прагматичния подход, възприет от Рим в общуването с ЕК. Фито ще има „един пълноценен ресор, който отговаря за милиарди евро от кохезионните фондове и от фонда за постоковидно икономическо възстановяване, и който носи и отговорност за надзора на европейските политики в стратегически за Италия и Европа сектори - селско стопанство и риболов, транспорт и туризъм, морска икономика и социални жилища. Казвам това, защото назначаването на Рафаеле Фито на ключова позиция счупи още един стъклен таван, след този на избирането на първата жена за премиер на Италия. Само допреди няколко месеца в Европа беше невъзможно, немислимо, че консерватор може да достигне до най-високите етажи на европейските институции. Съществуваше нещо като - как да кажа - санитарен кордон около онези, които не бяха леви или които не бяха съюзници на левицата“, заяви Мелони пред делегатите на форума „Атрею“.

На същия форум между впрочем италианският премиер обяви официално, че се отказва от лидерската позиция на „Европейски консерватори и реформисти“. Тя каза, че е приела да ръководи паневропейската партия до сформирането на новия ЕП. „Но сега, след като изборите бяха проведени и новият законодателен орган функционира пълноценно, искам да кажа, че смятам, че съм изпълнила дълга си. Искам да обявя, че се оттеглям от поста председател на „Европейските консерватори и реформисти“, защото тази прекрасна политическа общност заслужава да има председател, който да се занимава с нея на пълен работен ден, с повече енергия, отколкото мога да отделя аз сега. Ще открием номинациите за избор на нов председател и предполагам, че сред тези, които ще се кандидатират, ще бъде моят приятел Матеуш Моравецки, бивш министър-председател на Полша, голям консерватор и приятел на Италия и на „Италиански братя“, заяви Мелони, цитирана от „РАИ Нюз“.

През 2024 г. в Италия се проведоха и 7 регионални вота. На тях десноцентристите се явиха единни, но това не означаваше, че те всеки път побеждаваха, особено ако срещу тях се изправеха единни левоцентристите, центристите и антисистемните. Така например десницата изгуби областните избори в Сардиния, Умбрия и Емилия-Романя, но спечели областните избори в Лигурия, Пиемонте, Базиликата и Абруцо. През юни на настоящата година паралелно с изборите за ЕП се гласуваше и за местни власти в 3715 общини, от които 29 бяха главни градове на провинции, като от тях 6 бяха главни градове на области. Левоцентристите постигнаха победа в 17 от тези 29 града, а десноцентристите - в 10. На този вот в шестте областни центъра – Бари (Пулия), Каляри (Сардиния), Флоренция (Тоскана), Потенца (Базиликата), Кампобасо (Молизе) и Перуджа (Умбрия) - победи обединената левица.

На 15 декември италианският премиер обобщи свършеното от нейното правителство във вътрешен и в международен план именно на форума „Атрею“, кръстен на момчето Атрею от романа „Приказка безкрай“ на Михаел Енде, борещо се срещу злото по света, отнемащо способността на хората да мечтая. Тазгодишното издание на форума се проведе под наслов „Италианският път-конкретни отговори пред един променящ се свят“. В едночасовата си реч, която Мелони произнесе там, тя похвали „стабилността на правителството, дължаща се на компактността на неговото мнозинство и гарантираща международен авторитет на Италия, както и предоставяща й възможността да има стратегия и визия“. Чрез тази стабилност Италия скъсва с миналото, белязано от 70 правителства от Втората световна война насам. Мелони отчете, че в управляваща й коалиция има и разногласия. „Нормално и правилно е да се конфронтираме във връзка с идеите. Защото в крайна сметка, ако решенията, които ние предлагаме, са винаги напълно съвместими, то ние щяхме да сме всички в една единствена партия, но може би тогава нямаше да успеем да представим всички нюанси, които съществуват в дясноцентристкото пространство“, заяви Мелони, визирайки управляващата си коалиция, съставена от десноцентристи, крайнодесни и твърди консерватори. „Но всички онези, които се надяват, че някои от нас ще поставят личната си съдба пред съдбата на нацията, опасявам се, че отново ще бъдат разочаровани“, допълни тя, визирайки левицата и добави, че „разочароването на левите е любимият ни спорт“. „Ние сме преди всичко италианци, за Италия радеем и работим, никога не поставяме партията пред нацията, но това нашите опоненти никога не могат да го разберат, защото те правят точно обратното“, подчерта тя.

За своето правителство Мелони заяви, че е дошло на власт в една много сложна геополитическа ситуация и че мнозина са се надявали, че то няма да успее. „Мнозина бяха сигурни в нашия провал“, заяви Мелони. „Защото това, което светът вижда днес, е една Италия, която отново тича и изненадва, която от специален наблюдател се превръща в модел за подражание на много фронтове. Ясно е, че това не е само заслуга на правителството. То е благодарение на италианците“, допълни тя. „Това, което се случи, е, че през последните години Италия отбеляза по-голям растеж от средния за еврозоната, а преди няколко дни списание „Икономист“ определи резултатите на Италия, като петите най-добри икономически резултати в света. Това, което се случи, е, че нашите компании, дори сред хиляди трудности, започнаха отново да работят и да изненадват, и за първи път в историята станахме четвъртата нация износител в света. Стабилността на това правителство и известността ни на международната сцена подействаха като щит и пътеводител за нашата производствена система“, подчерта още италианският премиер.

Тя разказа и, че през двете години на власт, е обиколила света два пъти и ще го направи още много пъти, защото никога не се е връщала от задгранично пътуване, без да донесе резултати, които да са от полза за Италия.

Но италианският премиер призна, че нейната управляваща коалиция е напълно наясно колко много проблеми все още има за решаване, защото икономическият растеж е все още слаб, заплатите са все още твърде ниски, както и минималните пенсии и потреблението. И има спад в производството, който е резултат главно от трудностите в автомобилния сектор и продължителната криза в Германия, към която Италия изнася основно своята продукция, отбеляза Мелони. „Пътят очевидно е дълъг. В края на краищата ние наследихме една тромава като слон държава, съставена от разхищения, от позорни разходи“, каза Мелони. Тя визира конкретни мерки, прилагани от предходните правителства, като например гражданския доход, изплащан на безработни, които според нея са били в състояние да работят, но получавайки тези суми от държавата не са били стимулирани да го правят. Друга цитирана от нея конкретна мярка, довела, според нея, до разхищение на държавни средства, беше изплащането от държавата на суми за подобряване на енергийната ефективност на италианските сгради, като всъщност с тези суми някои хора са си ремонтирали не основните си имоти, а допълнителните жилища, с които са разполагали. „Казано накратко, ще ни трябва много търпение, но ще направим всичко, което трябва да се направи. Следващата година ще бъде година на реформи, реформи, които отдавна са закъснели и които плашат мнозина“, обеща Мелони на форума „Атрею“ и спомена на първо място реформата за пряко избиране на премиер в Италия. Тази реформа тя нарича „майката на всички реформи“, но тя безпокои някои в Италия, които смятат, че по този начин например ще бъдат ограничени правомощията на президента.

В речта си на форума „Атрею“ Мелони също така подчерта, че в годините, когато европейските властови палати са били доминирани от „червената“ и „зелената“ левица, са били взети „напълно безсмислени решения“, пропиляно е било време за „абсурдни регулации, претендиращи да направляват всеки аспект от ежедневието, докато други глобални играчи отприщиха надпреварата за технологични иновации, трупането на енергийни ресурси, критични суровини, геополитическото проникване в континенти, които Европа бе решила да игнорира и трябва да носи вина за това“.

Мелони похвали италианския подход за борба с незаконната миграция и с трафика на мигранти. „Разработването на ефективна стратегия за борба отне месеци, но - струва ми се - резултатите започват да се проявяват“, отбеляза тя и визира, че тази година в Италия да пристигнали по-малко от 60 процента незаконни мигранти спрямо 2023 г. „Но ние не се ограничаваме само до борбата с трафикантите. Насочихме се и към причините за миграцията, като стартирахме „Плана "Матей" за Африка, а именно проект за партньорско сътрудничество с африканските държави, за да им помогнем по пътя към развитието. Това не е правителствен план, това е национален план, това е стратегия от национален интерес“, заяви Мелони, като визира това, че в началото на годината тя представи този план на среща на върха в Рим, на която участваха държавни и правителствени ръководители на редица африкански държави. Така Италия се превърна в поредната страна, която реши да засили влиянието си в Африка, на фона на засиленото вече влияние там на Китай, Русия или Турция и на все по-намаляващото влияние на Франция.

В тази обобщаваща годината реч пред делегатите на форума „Атрею“ Мелони засегна няколко основни теми, които през 2024 г. породиха всъщност проблеми за нейното управление. Според опозицията речта на премиера далеч не представя нещата в истинската им светлина. В началото на декември Националният статистически институт на Италия намали наполовина прогнозата си за икономическия растеж на настоящата година, от 1 процент от БВП на 0,5 процента от БВП. Министерството на икономиката призна, че данните не са изненада, а опозицията обвини правителството на Мелони в лъжлива пропаганда, тъй като то не престава да говори за растеж от 1 процент от БВП за 2024 г, припомня Франс прес. Прогнозата на Статистическия институт за растежа на италианската икономика догодина е 0,8 процента от БВП спрямо предходната оценка за 1,1 процента от БВП, допълват Франс прес и Ройтерс. Икономиката на Италия пострада от слабото вътрешно търсене, от намаляване на промишленото производство, от отслабването на икономиката на Германия, която е основен търговски партньор на Италия. Кризата в някои производствени отрасли, най-вече автомобилния, също оказаха негативно влияние върху растежа, обобщават двете агенции.

В допълнение Италия има и огромен държавен дълг, възлизащ на почти 3 трилиона евро. А през лятото ЕК започна процедура срещу Италия, след като дефицитът й за миналата година възлезе на 7,3 процента от нейния БВП, припомня Ройтерс. Рим се ангажира да сведе дефицита през 2026 г. до 2,8 процента от БВП при максимално допустима граница от 3 процента от БВП. За тази година управляващите разчитат на дефицит от 3,8 процента от БВП, а за догодина – на 3,3 процента от БВП, отбелязва Ройтерс. Тези амбиции дават на управляващите малко възможности за експанзионистична икономическа политика, допълва Франс прес.

Същевременно младите италианци продължават да напускат страната в търсене на обещаваща кариера зад граница. Населението застарява и намалява, което само по себе си отслабва икономиката. В Италия малко мигранти са назначавани на работни позиции, изискващи квалифицирана работна ръка. Мигрантите всъщност много често са част от сивата икономика, обобщава Ройтерс. Задушаващата бюрокрация, недостатъчните инвестиции в такова образование, което да подготвя кадри за отраслите, в които има недостиг на работна ръка, недостатъчното финансиране в инфрастрактурата и обществените услуги, неефикасна съдебна система, недостатъчно финансиране в научната и развойната дейност – всичко това също се отразява на италианския икономически растеж, допълва агенцията.

