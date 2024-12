Джорджа Мелони: Няма да позволим на Русия да подкопава нашата сигурност

Н елегалната миграция е заплаха за сигурността за Европейския съюз и обединението трябва да защитава границите си от заплахите в това отношение, идващи от Русия и престъпните организации, заяви днес италианският премиер Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

„Според мен справянето с нелегалната миграция единствено на дебат на единична основа беше грешка“, заяви Мелони по време на пресконференция след среща на високо равнище на ЕС, посветена на сигурността и провела се във Финландия.

„В резултат не успяхме да защитим границите си. Искаме да защитим външните си граници и няма да позволим на Русия или на престъпните организации да подкопават нашата сигурност“, допълни тя.

"Non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza", ha dichiarato Giorgia Meloni in chiusura del vertice Nord-Sud in Finlandia. La premier è anche tornata sul tema migranti parlando del processo a Salvini e dell'accordo con l'Albania pic.twitter.com/aS1aZETQ4o