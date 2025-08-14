Свят

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения", че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп"

14 август 2025, 09:30
Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.
П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп е отправила съдебно уведомление за 1 милиард долара до сина на бившия президент Джо Байдън, Хънтър Байдън, съобщи Брук Сингман от FOX News в сряда, пише Newsweek.

Причината са

„неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“

от видео интервю, в което той твърди, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“ и че техните „връзки са толкова широки и дълбоки“.

Съдебното уведомление от първата дама до Байдън е получено от Fox News Digital. Според доклада, адвокатът на Мелания Тръмп, Алехандро Брито, е изпратил писмото до Байдън и неговия адвокат, Аби Лоуел, на 6 август.

Според Fox News,

първата дама настоява Хънтър Байдън незабавно да оттегли изявленията си за Епстийн и да се извини публично.

Ако не го направи, бившият първи син ще бъде изправен пред съдебни действия, тъй като Мелания Тръмп се стреми да получи обезщетение за „огромни финансови и репутационни вреди“.

Хънтър Байдън обсъди Тръмп и Епстийн по-рано този месец по време на интервю по Канал 5 с Андрю Калахан. Той цитира статия на Daily Beast, основана на твърдения от биографа на Тръмп Майкъл Улф. The Beast оттегли тази история, след като получи писмо от адвоката на Мелания Тръмп, оспорващо заглавието и формулировката на статията.

В правното уведомление на първата дама до Хънтър Байдън се казва, че „фалшивият разказ“ на Улф е източникът на твърденията на бившия първи син и се добавя, че

ако Байдън не оттегли изявленията си и не се извини, тя ще предприеме допълнителни съдебни действия.

„Те прекараха огромно количество време заедно“, каза Байдън за президента и Епстийн в интервюто си с Калахан. „Ето как Мелания, първата дама и президентът са се запознали. Да, според Майкъл Улф“, каза той.

Администрацията на Тръмп е развълнувана от подновеното разследване на опозорения финансист Епстийн откакто Министерството на правосъдието (DOJ) обяви миналия месец, че няма да публикува допълнителна информация, свързана с разследването на смъртта му в затвора през 2019 г., която беше обявена за самоубийство.

Съобщението на Министерството на правосъдието на Тръмп беше в противоречие с обещанията на главния прокурор на САЩ Пам Бонди и други високопоставени служители на администрацията, които заявиха, че ще публикуват така наречените „досиета на Епстийн“ в тяхната цялост, след като Тръмп встъпи в длъжност.

Министерството на правосъдието взе решение да не публикува документите на Епстийн, след като Бонди каза на Тръмп, че името му се появява в досиетата,

съобщи The Wall Street Journal. Президентът отрече информацията. Няколко други новинарски издания оттогава отразиха естеството на връзката на Тръмп с Епстийн.

Хънтър Байдън се намеси в спора по-рано този месец, заявявайки, че е „без съмнение“, че президентът и Епстийн са били „много близки приятели“ и че сексуалният престъпник е запознал Тръмп с бъдещата първа дама в края на 90-те години.

Сега адвокатът на Мелания, Алехандро Брито написа в известието си до Хънтър Байдън и неговия адвокат: „Тези неверни, пренебрежителни, клеветнически и провокативни твърдения са изключително пикантни и са широко разпространени в различни дигитални медии. Всъщност видеото оттогава е препубликувано от различни медии, журналисти и политически коментатори с милиони последователи в социалните медии, които са разпространили неверните и клеветнически твърдения в него сред десетки милиони хора по целия свят“.

Той добавя: „Ако не изпълните горепосоченото до 7 август 2025 г. в 17:00 ч. EST, г-жа Тръмп няма да има друг избор, освен да упражни своите законни и справедливи права, всички от които са изрично запазени и не се отказват, включително чрез завеждане на съдебни действия за обезщетение за над 1 милиард долара,

за да възстанови огромните финансови и репутационни вреди, които сте ѝ причинили“,

написа Брито. „Вие сте под предизвестие“.

Източник, запознат с въпроса, заяви пред Fox News, че Байдън не е спазил крайния срок от 7 август.

Източник: Newsweek    
