Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

Д оналд Тръмп, който положи клетва като президент на Съединените щати за втори път на 20 януари, е известен не само със своята политическа кариера и бизнес империя, но и с бурния си любовен живот. Връзките му започват още през 1976 г., когато среща чешката моделка и спортистка Ивана Зелничкова в бар в Ню Йорк по време на нейно посещение от Монреал.

Любовната история на Доналд и Мелания Тръмп

Оттогава Тръмп е имал няколко публични и частни отношения, преди да се ожени за настоящата си съпруга Мелания през 2005 г., като всяка връзка носи свои драматични и скандални моменти.

Доналд Тръмп присъства на погребението на Ивана