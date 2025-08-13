Любопитно

Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

"Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана“

13 август 2025, 15:21
Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix
М елания Тръмп е вдъхновила герой в скандалоното ново шоу на Netflix The Hunting Wives, пише Newsweek

Една от звездите на сериала, Малин Акерман, сподели, че образът ѝ е бил частично вдъхновен от първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Мелания Тръмп, съпруга на президента Доналд Тръмп, отдавна е под светлината на прожекторите и обект на коментари. През годините 55-годишната първа дама е била критикувана за речите си, дрехите си, за промените в градината на Белия дом, за мнението си относно коледната украса и други публични изяви.

Доналд и Мелания са женени от 2005 г., а през 2006 г. посрещат сина си Барън. По-рано тази година Белият дом отрече слуховете за раздяла, разпространени от биографа Майкъл Улф, който заяви в подкаста The Daily Beast през май, че двамата „са разделени“. В отговор директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чеунг нарече Улф „безумен идиот“ и „малоумник от най-висока класа“, обвинявайки го в „крещящи лъжи и измислици“.

Сериалът и връзката с Мелания

The Hunting Wives бързо се изкачи сред най-гледаните заглавия на Netflix след премиерата си на 21 юли. Лентата е по едноименния роман на Мей Коб от 2021 г.

Сюжетът проследява Софи О’Нийл (Британи Сноу), която се мести от Бостън в малък град в Тексас със съпруга си Греъм (Евън Джонигкайт). Там тя попада в затворен кръг на богати домакини, наричащи себе си „Ловните съпруги“.

В интервю за Vulture миналата седмица Акерман, която играе светската дама Марго Банкс, разказва, че екипът е описал героинята ѝ като „тип Мелания Тръмп“:

„Жена, която се е омъжила за богат мъж и е водила един живот, а после очакванията са се променили, когато съпругът ѝ се е насочил към политиката.“

„Това беше единствената препратка“, уточнява актрисата. „Имала съм възможност да общувам с хора от тези среди и да наблюдавам техните игри. Ако трябва да съм откровена, автентичността рядко е водещото им качество.“

Акерман добавя, че сериалът е динамичен и увлекателен:

„Действието върви бързо. Това не е от онези бавни истории, където чакаш епизоди наред за една целувка – гмуркаме се направо.“

Според данни на Luminate, The Hunting Wives е най-гледаният сериал в САЩ на основните стрийминг платформи миналата седмица, съобщи The New York Times.

Отзивите

Критиките към The Hunting Wives са смесени. В Rotten Tomatoes сериалът има рейтинг от 77% по оценка на критиците и 68% по оценка на зрителите.

Rolling Stone: „Сериалът няма да влезе в историята като блестяща политическа сатира, но и не се опитва да бъде такава. Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана.“

The New York Times: „Историята противопоставя червени и сини щати, но по същество е сапунена фантазия. Няма нищо ново в идеята... Но Акерман показва, че лицемерието понякога е освобождаващо.“

Variety: „Обрат след обрат поддържа действието, но за сметка на дълбочината и яснотата на сюжета. Финалът оставя усещане за висяща в пространството история.“

Time: „Сериалът е прекалено много – в добрия и в изтощителния смисъл на думата. Изобилието от случки го спасява от това да стане самодоволен, но може да изчерпа силите си още преди втори сезон.“

The Hunting Wives е достъпен за гледане в Netflix.

Източник: Newsweek    
Мелания Тръмп The Hunting Wives Netflix сериал Малин Акерман високо общество драма адаптация Доналд Тръмп
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
