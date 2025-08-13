Мелания Тръмп вдъхнови скандален герой в ново шоу на Netflix

М елания Тръмп е вдъхновила герой в скандалоното ново шоу на Netflix The Hunting Wives, пише Newsweek.

Една от звездите на сериала, Малин Акерман, сподели, че образът ѝ е бил частично вдъхновен от първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Everyone’s bingeing The Hunting Wives on Netflix, and yes, Malin Akerman says her character, Margo Banks, was partly inspired by Melania Trump, embodying the polished, politically‑adjacent wife whose world changes once her husband’s ambitions take off. pic.twitter.com/yqEG0Hn4mS — What's Trending (@WhatsTrending) August 12, 2025

Мелания Тръмп, съпруга на президента Доналд Тръмп, отдавна е под светлината на прожекторите и обект на коментари. През годините 55-годишната първа дама е била критикувана за речите си, дрехите си, за промените в градината на Белия дом, за мнението си относно коледната украса и други публични изяви.

Доналд и Мелания са женени от 2005 г., а през 2006 г. посрещат сина си Барън. По-рано тази година Белият дом отрече слуховете за раздяла, разпространени от биографа Майкъл Улф, който заяви в подкаста The Daily Beast през май, че двамата „са разделени“. В отговор директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чеунг нарече Улф „безумен идиот“ и „малоумник от най-висока класа“, обвинявайки го в „крещящи лъжи и измислици“.

Melania Trump used as inspiration for Netflix’s new show about manipulative, affair-having politician’s wife https://t.co/w5RKhGGeXa — Fox News (@FoxNews) August 12, 2025

Сериалът и връзката с Мелания

The Hunting Wives бързо се изкачи сред най-гледаните заглавия на Netflix след премиерата си на 21 юли. Лентата е по едноименния роман на Мей Коб от 2021 г.

Сюжетът проследява Софи О’Нийл (Британи Сноу), която се мести от Бостън в малък град в Тексас със съпруга си Греъм (Евън Джонигкайт). Там тя попада в затворен кръг на богати домакини, наричащи себе си „Ловните съпруги“.

В интервю за Vulture миналата седмица Акерман, която играе светската дама Марго Банкс, разказва, че екипът е описал героинята ѝ като „тип Мелания Тръмп“:

„Жена, която се е омъжила за богат мъж и е водила един живот, а после очакванията са се променили, когато съпругът ѝ се е насочил към политиката.“

„Това беше единствената препратка“, уточнява актрисата. „Имала съм възможност да общувам с хора от тези среди и да наблюдавам техните игри. Ако трябва да съм откровена, автентичността рядко е водещото им качество.“

Акерман добавя, че сериалът е динамичен и увлекателен:

„Действието върви бързо. Това не е от онези бавни истории, където чакаш епизоди наред за една целувка – гмуркаме се направо.“

Според данни на Luminate, The Hunting Wives е най-гледаният сериал в САЩ на основните стрийминг платформи миналата седмица, съобщи The New York Times.

Отзивите

Критиките към The Hunting Wives са смесени. В Rotten Tomatoes сериалът има рейтинг от 77% по оценка на критиците и 68% по оценка на зрителите.

Rolling Stone: „Сериалът няма да влезе в историята като блестяща политическа сатира, но и не се опитва да бъде такава. Съчетанието от секс, наркотици, убийства и още секс е достатъчно, за да задържи зрителите приковани на дивана.“

The New York Times: „Историята противопоставя червени и сини щати, но по същество е сапунена фантазия. Няма нищо ново в идеята... Но Акерман показва, че лицемерието понякога е освобождаващо.“

Variety: „Обрат след обрат поддържа действието, но за сметка на дълбочината и яснотата на сюжета. Финалът оставя усещане за висяща в пространството история.“

Time: „Сериалът е прекалено много – в добрия и в изтощителния смисъл на думата. Изобилието от случки го спасява от това да стане самодоволен, но може да изчерпа силите си още преди втори сезон.“

The Hunting Wives е достъпен за гледане в Netflix.