Обявиха Мелания Тръмп за опасност за Русия

Р уски вестник очерни Мелания Тръмп, докато подкрепяни от Кремъл медии спекулират дали първата дама стои зад политиката на президента Доналд Тръмп за Украйна и я наричат украински агент, пише Newsweek.

Прокремълският руски вестник „Взгляд“ заяви, че

„би било по-добре за него (бел.ред. Тръмп) да ѝ купува обувки, отколкото да продава ракети „Пейтриът“ на Киев“

в статия в понеделник, в която първата дама беше описана като „опасност за Русия“.

Руската държавна телевизия също се нахвърли върху Мелания Тръмп, заявявайки, че тя е отговорна за очевидно по-твърдата позиция на американския президент спрямо Путин, която го накара да обещае повече оръжия за Киев и да заплаши с още санкции срещу Москва.

Damn, her secret ID has been revealed. Russian tv now claims Melania Trump is a Ukrainian agent … 😂 pic.twitter.com/n2p91Vywu6

В статия в понеделник, озаглавена „Опасността от Мелания Трампенко за Русия е подценена“, „Взгляд“ се позова на прякора, даден на първата дама заради предполагаемата ѝ „значителна“ роля в политиката на съпруга ѝ по отношение на Украйна.

Вестникът описва как американският президент е казал на репортери как съпругата му го информирала, че друг град в Украйна е бил обстрелян скоро след като е разговарял с Путин.

Самият Тръмп каза по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Овалния кабинет, според USA Today:

„Прибирам се вкъщи, казвам на първата дама: „Знаеш ли, говорих с Владимир днес. Имахме прекрасен разговор.“ И тя каза: „О, наистина ли? Току-що беше ударен още един град в Украйна“.

‘#Melania made me rethink #Putin’: #Trump credits First Lady for tougher #Russia stance over #Ukraine war



🗞️ Catch the day's latest news and updates ➠ https://t.co/LWPZP0U4gg pic.twitter.com/2GSAr3KATe