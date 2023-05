Мелони: "Раждаемостта не е за продан, матката не може да се дава под наем, децата не са продукти без рецепта"

П апа Франциск призова политиците да намерят решения за борба с демографската криза в Италия.

Понтифът предупреждава, че младите хора са изправени пред "титаничното усилие" да създадат семейства в несигурна среда.

86-годишният папа откри втория ден на конференция в Рим с участието на политици, бизнесмени и социални лидери, посветена на намаляващия брой на родените в Италия бебета, който според експерти ще доведе до обедняване на нацията.

Pope Francis Warns Pets Must Not Replace Children In Italy



