Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

19 май 2026, 10:21
Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи
Семейство в Афганистан   
Източник: GettyImages

С пукването на зората стотици мъже се събират на прашен площад в Чагчаран, столицата на провинция Гор в Афганистан. Те се нареждат край пътя с надеждата, че някой ще се появи и ще предложи каквато и да е работа. От това ще зависи дали семействата им ще ядат днес.

Вероятността за успех обаче е малка. 45-годишният Джума Хан е намерил работа само за три дни през последните шест седмици, за която са му платили между 150 и 200 афгана ($2,35-$3,13) на ден.

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, казва той.

Неговата история в никакъв случай не е изключение, пише Би Би Си (BBC).

Предупреждение: Тази статия съдържа обезпокоителни подробности

В Афганистан днес поразителните трима от всеки четирима души не могат да задоволят основните си нужди, според данни на ООН. Безработицата е ширеща се, здравеопазването изпитва сериозни затруднения, а помощта, която някога осигуряваше най-необходимото за милиони, е намаляла до нищожна част от това, което беше преди.

В момента страната е изправена пред рекордни нива на глад, като се оценява, че 4,7 милиона души – повече от една десета от населението на Афганистан – са само на крачка от масов глад. Гор е една от най-тежко засегнатите провинции. Мъжете тук са отчаяни.

„Обадиха ми се, за да ми кажат, че децата ми не са яли от два дни“, казва Рабани, а гласът му се пречупва. „Почувствах, че трябва да се самоубия. Но след това си помислих как това ще помогне на семейството ми? Затова съм тук и търся работа“, споделя той.

Хваджа Ахмад едва успява да каже няколко думи, преди да избухне в плач. „Гладуваме. По-големите ми децата починаха, затова трябва да работя, за да изхраня семейството си. Но съм стар, така че никой не иска да ми даде работа“, казва той.

Когато местна фурна близо до площада отваря, собственикът раздава сух хляб сред тълпата. За секунди хлябовете са разкъсани, а половин дузина мъже стискат скъпоценните парчета. Внезапно възниква нова блъсканица. Пристига мъж с мотоциклет, който иска да наеме един работник, който да пренася тухли. Десетки мъже се хвърлят към него. 

През двата часа, в които бяхме там, само трима мъже бяха наети.

В близките общности – оголени къщи, разпръснати по безплодни, кафяви хълмове на фона на заснежените върхове на планинската верига Сиа Кох – опустошителното въздействие на безработицата е очевидно.

Абдул Рашид Азими ни кани в дома си и извежда две от децата си – седемгодишните близначки Рокия и Рохила. Той ги държи близо до себе си, нетърпелив да обясни защо прави непосилни избори.

„Готов съм да продам дъщерите си“, плаче той. „Беден съм, затънал съм в дългове и съм безпомощен. Прибирам се от работа с пресъхнали устни, гладен, жаден, съсипан и объркан. Децата ми идват при мен и казват: „Бабо (татко), дай ни малко хляб“. Но какво мога да им дам? Къде има работа?“.

Той прегръща Рохила и я целува през сълзи. „Сърцето ми се къса, но това е единственият начин да изхраня другите си децата“, откровен е бащата.

„Всичко, което имаме за ядене, е хляб и гореща вода, дори нямаме чай“, казва майка им Каян. Двама от нейните синове тийнейджъри работят като ваксаджии в центъра на града. Друг събира боклук, който Каян използва като гориво за готвене.

Саид Ахмад ни разказва, че вече е бил принуден да продаде петгодишната си дъщеря Шаика, след като тя се разболяла от апендицит и имала киста в черния дроб. „Нямах пари, за да платя медицинските разходи. Затова продадох дъщеря си на роднина“, казва той.

Операцията на Шаика е преминала успешно. Парите за нея са дошли от сумата от 200 000 афгана ($3200 / £2400), за която тя е била продадена. „Ако бях взел цялата сума тогава, той щеше да я отведе веднага. Затова му казах просто да ми даде достатъчно за лечението ѝ сега, а през следващите пет години може да ми даде остатъка, след което да я вземе“, обяснява Саид.

Тя обвива малките си ръчички около врата му. Тяхната силна връзка е очевидна, но след пет години тя ще трябва да си тръгне и да отиде в дома на роднината. „Ако имах пари, никога нямаше да взема това решение“, казва Саид. „Но тогава си помислих – какво ще стане, ако тя умре без операцията? По този начин поне ще бъде жива“.

Само преди две години Саид е получавал известна помощ. Тогава той и семейството му – подобно на милиони други афганистанци – получаваха хранителни помощи: брашно, олио за готвене, леща и хранителни добавки за децата. Но огромните съкращения на помощите през последните няколко години лишиха по-голямата част от населението от тази жизненоважна подкрепа.

САЩ, някога най-големият донор за Афганистан, спряха почти цялата помощ за страната миналата година. Много други ключови донори, включително Обединеното кралство, също значително намалиха вноските си. Настоящите данни на ООН показват, че помощта, получена досега през тази година, е със 70% по-ниска в сравнение с 2025 г.

Тежката суша, която засегна повече от половината провинции в страната, допълнително усложнява проблемите. 

„Не сме получили помощ от никого – нито от правителството, нито от неправителствените организации“, казва жителят на селото Абдул Малик.

Правителството на талибаните, което взе властта през 2021 г., също прехвърля вината на предходната администрация на Афганистан, която беше отстранена при изтеглянето на чуждестранните сили от страната. „По време на 20-годишната инвазия беше създадена изкуствена икономика поради притока на щатски долари. След края на инвазията ние наследихме бедност, трудности, безработица и други проблеми“, заявява пред BBC Хамдулах Фитрат, заместник-говорител на правителството на талибаните.

Въпреки това собствената политика на талибаните, по-специално техните ограничения спрямо жените, също е ключова причина донорите да се отдръпват. При запитване правителството на талибаните отхвърли всякаква отговорност за оттеглянето на донорите, заявявайки вместо това, че „хуманитарната помощ не трябва да се политизира“.

Фитрат също така посочва плановете на талибаните „за намаляване на бедността и създаване на работни места чрез изпълнение на мащабни икономически проекти“, изброявайки няколко инфраструктурни и минни проекта. Но макар дългосрочните проекти да могат да помогнат някой ден, ясно е, че има милиони, които просто няма да оцелеят без спешна помощ.

Като Мохамад Хашем, чието 14-месечно бебе е починало преди няколко седмици. „Детето ми почина от глад и липса на лекарства... Когато едно дете е болно и гладно, очевидно е, че ще умре“, казва той. Местен старейшина споделя, че детската смъртност, дължаща се главно на недохранване, „наистина е скочила нагоре“ през последните две години.

Тук обаче няма официални регистри за смъртните случаи. Гробището е единственото място, където могат да се намерят доказателства за скока в смъртността при децата. И така, както сме правили и в миналото, преброихме малките и големите гробове поотделно. Малките гробове бяха приблизително два пъти повече от големите, което предполага, че са починали два пъти повече деца, отколкото възрастни.

Още доказателства имаше в главната провинциална болница в Чагчаран. Неонатологичното отделение (за новородени) е най-натовареното. Всяко легло е пълно, някои от тях с по две бебета. Повечето от тях са с тегло под нормата, а по-голямата част изпитват затруднения да дишат самостоятелно.

Медицинска сестра докарва малко кошче с новородени близначки. Те са родени преждевременно два месеца по-рано. Едното тежи 2 кг, а другото – едва 1 кг. Те са в критично състояние и веднага бяха поставени на кислород. Майка им, 22-годишната Шакила, се възстановява в родилното отделение.

„Тя е слаба, защото почти нищо не е яла, докато ги носеше, само хляб и чай. Ето защо бебетата са в такова състояние“, обяснява бабата на близначките, Гулбадан.

Няколко часа след като напуснахме болницата същия ден, по-тежкото бебе е починало, преди дори да успеят да му дадат име. „Лекарите се опитаха да ѝ помогнат, но тя почина. Увих малкото ѝ тяло и го занесох у дома. Когато майка ѝ разбра, припадна“, казва съкрушената ѝ баба на следващия ден. Гулбадан посочва оцелялото бебе и добавя: „Надявам се поне то да оцелее.“

Медицинската сестра Фатима Хусейни казва, че има дни, в които умират по три бебета. „В началото ми беше много трудно, когато виждах деца да умират. Но сега това едва ли не стана нещо нормално за нас“, споделя тя.

Д-р Мухамад Моса Олдат, който ръководи неонатологичното отделение, казва, че процентът на смъртност се покачва до 10%, което е „неприемливо“. „Но поради бедността, напливът от пациенти се увеличава всеки ден. А тук нямаме и ресурси, за да лекуваме бебетата правилно“, казва той.

В педиатричното интензивно отделение шестседмичният Замир страда от менингит и пневмония. И двете заболявания са лечими, но лекарите трябва да направят ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), а нямат необходимата апаратура.

Но може би най-шокиращото нещо, което медиците ни казват, е, че в държавната болница липсват лекарства за повечето пациенти, като семействата трябва да купуват медикаментите си от частни аптеки отвън. „Понякога, ако останат лекарства от бебето на по-заможно семейство, ги използваме за бебетата, чиито семейства не могат да си ги позволят“, казва Фатима.

Липсата на пари принуждава много семейства да вземат трудни решения. Оцелялата внучка на Гулбадан наддаде малко на тегло и дишането ѝ се стабилизира. Но няколко дни по-късно семейството ѝ я прибра у дома. Те просто не можеха да си позволят да я държат в болницата.

Бебето Замир също беше прибрано у дома от родителите си по същата причина. Малките им тела сега ще трябва да водят битката за оцеляване съвсем сами.

По темата

Източник: BBC    
Афганистан Бедност Глад Безработица Продажба на деца Детска смъртност Хуманитарна криза Липса на лекарства Свиване на хуманитарна помощ Талибани
Последвайте ни
Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за

България в трепетно очакване: Рене Карабаш сред финалистите за "Букър"

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

Pagani прероди първия си хиперавтомобил в карбоновия шедьовър Zonda Cervino

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 10 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 13 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 12 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Любопитно Преди 46 минути

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

<p>Стрелба в Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца</p>

Стрелба в Южна Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е задържан

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

България Преди 1 час

Д-р Ненков: Призоваваха хора да спрат собственото си лечение чрез AI реклами

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Свят Преди 1 час

Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Люксембург

БезГранично: Малкият Люксембург с големи възможности – скритото съкровище за студентите

БезГранично Преди 1 час

Люксембург тихо, но категорично пренаписва правилата на съвременното висше образование. Една от най-малките, но и най-богатите държави в света, бързо се превръща в магнит за млади хора, които търсят не просто диплома, а истински трамплин за глобална кариера

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

19 май: Нощта на генералите – преврат без нито една капка кръв

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Тръмп блокира Куба, Диас-Канел отвръща с тежки обвинения</p>

"Неморална, незаконна и престъпна": Куба обвинява Вашингтон в блокада на горивните доставки

Свят Преди 1 час

Според Хавана американските мерки застрашават икономическата стабилност на страната.

Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им

Днес почитаме четирима светци, загинали в жестоки гонения, вижте историята им

Любопитно Преди 2 часа

Според традиционния български календар на тази дата имен ден празнуват хората с имената Патрикий и Патрик

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

София празнува победата на Дара в "Евровизия" с концерт под открито небе

Свят Преди 2 часа

Столична община организира музикално събитие на пл. „Княз Александър I“

<p>Огнен ад край Лос Анджелис: Хиляди са в готовност за евакуация</p>

Бързоразрастващ се пожар заплашва предградия на Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

Властите издадоха заповеди за евакуация и предупреждения за опасност

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Свят Преди 3 часа

Белият дом дава шанс на дипломацията, но армията остава в готовност

Снимката е илюстративна

Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве

Свят Преди 4 часа

Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

Любопитно Преди 4 часа

Един продукт съдържа повече здравословни мазнини, които предотвратяват сърдечни заболявания

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Любопитно Преди 4 часа

Десертът, който ще очарова гостите ви: Комбинация от хрупкави бадеми, нежен ванилов крем и пресни ягоди, превърната в елегантно сладко изкушение, което се приготвя изненадващо бързо и лесно дори в делничен ден

Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

Любопитно Преди 4 часа

Защо спането с две възглавници под главата може да навреди на зрението ви

Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата прави много необичайно, но ефективно упражнение

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Сезонът на балловете ще е дъждовен

sinoptik.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg

Зрелище, сълзи и бурни аплодисменти: Магията "Като две капки вода"

Edna.bg

Пътят на „Бангаранга": От творчески лагер в Боровец до световната сцена

Edna.bg

Гуардиола раздразнен от въпрос за напускане на Ман Сити

Gong.bg

Стилиян Петров организира среща с фенове в Бургас

Gong.bg

От сцената на „Евровизия“ до върха: Кои изпълнители покориха света след участието си в конкурса (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Евтим Милошев: Кабинетът решава за домакинството за "Евровизия" 2027 още тази седмица

Nova.bg