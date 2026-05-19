Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

О станките на бебе, намерени увити във вестник от 1910 г. във Великобритания, повдигат повече въпроси, отколкото отговори, тъй като в момента разследващите смятат, че те може да са на възраст до 300 години. Датата за съдебното разследване е насрочена за 17 септември в Коронерския съд в Крук, за да се разплете мистерията около живота и смъртта на детето.

Коронерският съд (на английски: Coroner's Court) е специфична правна и съдебна институция, която съществува в страните с англосаксонска правна система (като Великобритания, САЩ, Австралия, Канада и др.).

Едно зловещо откритие

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие. Под подовите дъски на къщата от викторианската епоха лежели скелетните останки на кърмаче.

Според вестник „Гардиън“ около врата на момченцето е имало „усукан конопен канап“, а самото то е било увито във вестник „Дъ Ъмпайър“ (The Umpire) с дата 19 юни 1910 г.

Радиовъглеродният анализ по-късно разкрива нещо много по-необичайно. Детето вероятно е било живо в периода между 1726 и 1812 г. Тялото на кърмачето може да е на 300 години, въпреки че е било увито във вестник от 1910 г. Аутопсията показва, че бебето е било от мъжки пол, докато въглеродното датиране предполага, че е родено преди 1955 г. Причината за смъртта обаче остава неясна. Разследващите заявяват, че бебето е било износено и на 40 гестационни седмици, когато е намерено.

Въпреки това патологът отбелязва, че „не е възможно да се определи дали детето е родено мъртво“, предава BBC.

Погребението на „Бебето Окланд“

На 27 април беше отслужена погребална церемония за бебето, което властите нарекоха „Бебето Окланд“.

„Това е случай, който предизвика изключително дълбок размисъл“, сподели главният инспектор от криминалната полиция Мел Съдърланд по време на службата. Бебето беше погребано в малък бял ковчег в градското гробище на Бишъп Окланд.

„Това, че се събрахме днес тук, ни позволи да отдадем дължимото на живота на това малко момченце и да се уверим, че то бе положено да почива в мир с достойнството и уважението, които заслужава. Надяваме се, че сега то най-накрая ще намери покой“, добави Съдърланд.

Кати Хънт, член на кабинета за услуги за деца и младежи към Съвета на графство Дърам, също почете паметта на „Бебето Окланд“ и благодари на присъстващите, че са позволили на детето най-накрая да „почива в мир“.

„За съжаление, по причини, които никога няма да разберем, на това малко момченце никога не е било дадено достойното и подходящо погребение, което е заслужавало. Беше важно то да бъде изпратено по начин, който почита живота, който е можело да изживее“, каза тя, цитирана от ITV News.

Междувременно съдебното разследване (инквест) трябваше да приключи в Крук, графство Дърам, в понеделник. Старшият патолог Криспин Оливър обаче заяви, че ще проведе пълно разследване на 17 септември, след като изслуша трима свидетели: полицията, водила разследването, аутопсията и експерт по радиовъглеродно датиране. Той подчерта, че тепърва ще се разглеждат въпросите за това кой е починалият, къде е починал, кога е починал и как.