Свят

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

19 май 2026, 12:53
Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години
Източник: iStock/GettyImages

О станките на бебе, намерени увити във вестник от 1910 г. във Великобритания, повдигат повече въпроси, отколкото отговори, тъй като в момента разследващите смятат, че те може да са на възраст до 300 години. Датата за съдебното разследване е насрочена за 17 септември в Коронерския съд в Крук, за да се разплете мистерията около живота и смъртта на детето.

Коронерският съд (на английски: Coroner's Court) е специфична правна и съдебна институция, която съществува в страните с англосаксонска правна система (като Великобритания, САЩ, Австралия, Канада и др.).

Едно зловещо откритие

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие. Под подовите дъски на къщата от викторианската епоха лежели скелетните останки на кърмаче.

Според вестник „Гардиън“ около врата на момченцето е имало „усукан конопен канап“, а самото то е било увито във вестник „Дъ Ъмпайър“ (The Umpire) с дата 19 юни 1910 г.

Радиовъглеродният анализ по-късно разкрива нещо много по-необичайно. Детето вероятно е било живо в периода между 1726 и 1812 г. Тялото на кърмачето може да е на 300 години, въпреки че е било увито във вестник от 1910 г. Аутопсията показва, че бебето е било от мъжки пол, докато въглеродното датиране предполага, че е родено преди 1955 г. Причината за смъртта обаче остава неясна. Разследващите заявяват, че бебето е било износено и на 40 гестационни седмици, когато е намерено.

Въпреки това патологът отбелязва, че „не е възможно да се определи дали детето е родено мъртво“, предава BBC.

Погребението на „Бебето Окланд“

На 27 април беше отслужена погребална церемония за бебето, което властите нарекоха „Бебето Окланд“.

„Това е случай, който предизвика изключително дълбок размисъл“, сподели главният инспектор от криминалната полиция Мел Съдърланд по време на службата. Бебето беше погребано в малък бял ковчег в градското гробище на Бишъп Окланд.

„Това, че се събрахме днес тук, ни позволи да отдадем дължимото на живота на това малко момченце и да се уверим, че то бе положено да почива в мир с достойнството и уважението, които заслужава. Надяваме се, че сега то най-накрая ще намери покой“, добави Съдърланд.

Кати Хънт, член на кабинета за услуги за деца и младежи към Съвета на графство Дърам, също почете паметта на „Бебето Окланд“ и благодари на присъстващите, че са позволили на детето най-накрая да „почива в мир“.

„За съжаление, по причини, които никога няма да разберем, на това малко момченце никога не е било дадено достойното и подходящо погребение, което е заслужавало. Беше важно то да бъде изпратено по начин, който почита живота, който е можело да изживее“, каза тя, цитирана от ITV News.

Междувременно съдебното разследване (инквест) трябваше да приключи в Крук, графство Дърам, в понеделник. Старшият патолог Криспин Оливър обаче заяви, че ще проведе пълно разследване на 17 септември, след като изслуша трима свидетели: полицията, водила разследването, аутопсията и експерт по радиовъглеродно датиране. Той подчерта, че тепърва ще се разглеждат въпросите за това кой е починалият, къде е починал, кога е починал и как.

Източник: BBC/TOI    
Бебешки останки Бишъп Окланд Съдебно разследване Радиовъглеродно датиране Историческа мистерия Великобритания Погребение Коронерски съд Бебето Окланд Неразкрит случай
Последвайте ни
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 11 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

<p>Полицията с призив към абитуриентите</p>

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 12 минути

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 44 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 54 минути

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 57 минути

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 1 час

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 1 час

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 2 часа

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 2 часа

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Шеф на роден отбор: Върнаха се мутренските години!

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Жайме Фария

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg