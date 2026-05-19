Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Н апрежение и остри реакции в парламента предизвикаха предложенията на „Прогресивна България“ за промени в правилника на Народното събрание, които според опозицията сериозно ограничават правото на депутатите на дебат и контрол върху законодателния процес. Спорът се разгоря заради идеята законопроекти да се разглеждат в комисиите само 24 часа след разпределянето им, вместо досегашния 72-часов срок.​

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

ГЕРБ-СДС

Според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите, каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС по повод промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание.

Наблюдаваме две основни тенденции в промените на Правилника, които според нас са негативни. Първата е силното ограничаване на парламентарния контрол, което в ситуация на пълно мнозинство е ненужно и дори опасно. На второ място е съкращаването на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в „гумен печат на господин Радев“. Чувал съм го да нарича парламента гумен печат, но с тези правила, практически, този подход става официален, каза Биков.

Надяваме се колегите от „Прогресивна България“ да осмислят тези идеи, парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията и да бъде намерен консенсус, защото до момента огромна част от правилниците на Народното събрание са приемани с консенсус, допълни Биков. Нашият подход винаги е бил да запазваме колкото се може повече пространство за опозицията, защото бяхме управляващи в голяма част от тези години, каза още Тома Биков.

На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.

Относно предложенията на финансовия министър Гълъб Донев за бюджет за т.г. Биков каза, че са се запознали с идеите и очакват писмени предложения с конкретика.

„Продължаваме промяната“

Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха от „Продължаваме промяната“ (ПП) на брифинг във връзка с предложените от ПБ промени.

В първия ден на това Народно събрание Антон Кутев каза, че ще възстанови парламентаризма, както ПБ го разбира. Снощи с предложенията на ПБ разбрахме за какво става дума. Първо се премахва възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи, министерства, агенции и местната власт. Второ – премахва се задължението на министрите и други длъжностни лица да се отчитат пред Народното събрание. И трето – премахва се възможността опозицията да вкарва свои точки в дневния ред, заяви председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

Сигурен съм, че някой е посъветвал колегите от ПБ да направят тези грешни предложения и им предлагам да седнем заедно и да обсъдим това, което е разумно, защото Народното събрание има нужда както от управляващи, така и от опозиция, коментира Денков.

Народното събрание е загубило втората си най-важна функция, освен законодателството – това е възможността да контролира правителството. Няма как да сме съгласни с това. Използва се злоупотреба с правилата, това правеше и „Има такъв народ“, за да се блокират базови права, посочи той.

Да забраниш възможността народен представител да получава достъп до документи не работи за едно мнозинство. Народните представители и гражданите няма да знаят по какъв дневен ред работи парламентът, каза Стою Стоев от ПП.

По отношение на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година, които финансовият министър Гълъб Донев представи вчера, Николай Денков каза, че докато не видят конкретните текстове, би било грешка да коментират общите намерения.

С „Демократична България“ имаме съгласувани действия по всички важни политически въпроси. Дали ще го има написано в документ, не е толкова важно, колкото да имаме доверие. Вече имаме общ кандидат за район „Средец“, коментира още Николай Денков.

"Демократична България"

Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите, правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали, заявява съпредседателят на "Да, България" и заместник-председател на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов в позиция, изпратена до медиите от пресцентъра на партията.

Божанов отбелязва, че се съкращават всички срокове за запознаване със законопроекти - преди комисии, преди зала. Предишното мнозинство, като правеше заседания от засада за 27 секунди, поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове, това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни, заявява той и допълва, че някои срокове изобщо се премахват.

"Сега дори извънредните точки ще се внасят от упор - без председателски съвет. И ако случайно някоя група поиска почивка, за да реши какво прави, ще може само 10 минути (а не 15, както досега)", коментира Божанов.

Впечатляваща е и борбата на мнозинството с временните комисии, "Прогресивна България" на практика ги забранява, за да не се обяснява защо не ги подкрепя, смята Божанов. За временна комисия ще трябват 48 подписа (т.е. дори да я предложим, ще трябва да търсим подписи от ГЕРБ или "Възраждане), но и да я предложим, тя няма да може да влезе в дневния ред дори в "деня на опозицията" (всяка първа сряда от месеца), допълва той.

"В деня на опозицията няма да могат да се правят и изслушвания - да не вземе да викнем някой министър да се обяснява. Ще кажете - ама в петък ще идват поне? Ако не искат, няма, защото ограничението от две отлагания на въпрос се отменя. Ще могат вечно да отлагат и да се крият от въпроси", коментира съпредседателят на "Да, България".

Освен парламентарния контрол, законодателната инициатива на опозицията също е засегната. Вече законопроектите ни няма да трябва да се гледат заедно с тези на управляващите, посочва още той. В предишни парламенти, за да се "откачи" един законопроект от други със същата тема, трябваше 2/3 мнозинство в комисия. Но тъй като нямат толкова, махат това по-високо мнозинство, отбелязва Божанов.

Според него се премахва и задължението на институциите да предоставят документи на народните представители. Всички тези вредни поправки се предлагат без мотиви (с три кратки, бланкетни изречения), посочва той.

"Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас“, завършва Божанов.

"Възраждане"

"От “Прогресивна България” са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му. С направените от тях предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация", казва Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията.

Според депутата се орязва парламентарният контрол с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни. Предвижда се да отпадне и 14-дневният срок за отговор до народните представители. "С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочва Петров.

"Със скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар - „от днес за утре“ - в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни", коментира депутатът.

Намалява от седем на три дни срокът в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за „скоростно избиране“ на „правилните кандидати“, без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността, пише още в съобщението.

"Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно с решение на мнозинството на комисията (“Прогресивна България” има мнозинство във всички комисии). Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията", заявяват от "Възраждане".

Предвижда се двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, всички процедури - от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

"Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група", пише в позицията.

Занапред председателят на парламента ще може да внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен председателски съвет, отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията, посочва Петър Петров.

Сред предложенията на мнозинството, по думите му, е и премахване на досегашната забрана председателят на парламента едновременно да се изказва и да ръководи обсъждането и гласуването по съответната точка.

Миналата седмица на първото заседание на временната комисия по правилника председателят ѝ Димитър Здравков ("Прогресивна България") коментира, че общото разбиране е, че настоящият правилник служи за основа и може да бъде окачествен като проект за нов правилник. Нямаме амбицията, предвид по-тежките задачи, които обществото очаква да решим, да правим изцяло нов правилник, посочи той. Здравков каза още, че срокът за приемане на предложения е до 18 май и вече има постъпили такива от външни организации и лица.