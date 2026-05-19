Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

О сновната заплата на народен представител достигна 4236 евро месечно. Сумата се определя автоматично - по действащите финансови правила тя е равна на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. След като Националният статистически институт обяви в петък, че средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, новото депутатско възнаграждение влезе в сила.

Темата придоби допълнителна актуалност след заявеното намерение за ревизия на механизма за автоматично нарастване на заплатите на висшите държавни служители.

Автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор се премахват. Мярката ще засегне възнагражденията на премиера, министрите, заместник-министрите и началниците на кабинети. Промяната обхваща още изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури и висшите училища, но от нея изрично са изключени учителските заплати.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на изявление в Министерството на финансите, посветено на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

Ето как изглежда йерархията на заплащане:

Председателят на Народното събрание и министър-председателят получават по 6566 евро - с 55% над депутатската основа. Министрите и председателите на парламентарни комисии са малко по-надолу в скалата - 5719 евро, или с 35% над основата. Вицепремиерите и заместник-председателите на НС получават 6142 евро - 45% над депутатската заплата. На върха е президентът - двойна депутатска заплата, или 8472 евро месечно.

Към основните суми се добавят редица допълнителни плащания. За научно звание например надбавката е 10% върху основата за доктор и 15% за доктор на науките. Предвидени са и добавки за участие в парламентарни комисии.