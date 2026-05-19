България

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

19 май 2026, 11:22
Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия
Източник: БТА

О сновната заплата на народен представител достигна 4236 евро месечно. Сумата се определя автоматично - по действащите финансови правила тя е равна на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. След като Националният статистически институт обяви в петък, че средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, новото депутатско възнаграждение влезе в сила.

Темата придоби допълнителна актуалност след заявеното намерение за ревизия на механизма за автоматично нарастване на заплатите на висшите държавни служители.

Автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор се премахват. Мярката ще засегне възнагражденията на премиера, министрите, заместник-министрите и началниците на кабинети. Промяната обхваща още изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури и висшите училища, но от нея изрично са изключени учителските заплати.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на изявление в Министерството на финансите, посветено на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

Ето как изглежда йерархията на заплащане:

Председателят на Народното събрание и министър-председателят получават по 6566 евро - с 55% над депутатската основа. Министрите и председателите на парламентарни комисии са малко по-надолу в скалата - 5719 евро, или с 35% над основата. Вицепремиерите и заместник-председателите на НС получават 6142 евро - 45% над депутатската заплата. На върха е президентът - двойна депутатска заплата, или 8472 евро месечно.

Към основните суми се добавят редица допълнителни плащания. За научно звание например надбавката е 10% върху основата за доктор и 15% за доктор на науките. Предвидени са и добавки за участие в парламентарни комисии.

Източник: Агенция "Фокус"    
депутатски заплати държавни заплати възнаграждения на висши държавници механизъм за заплати ревизия на заплати Народно събрание президентска заплата средна заплата в обществения сектор допълнителни плащания йерархия на заплащане
Последвайте ни

По темата

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

„Супер“ Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

„Супер“ Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 11 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 14 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 13 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 11 минути

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 14 минути

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 24 минути

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 36 минути

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 39 минути

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Свят Преди 53 минути

Берлин започна подготовка за транспортирането и настаняването на пациента по искане на Вашингтон. Федералното министерство на здравеопазването не разкрива точната дата на трансфера и лечебното заведение от съображения за сигурност

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Любопитно Преди 1 час

Датската евроденс сензация Aqua, която покори света с хита от 1997 г. „Barbie Girl“, обяви официално раздялата си. Музикантите затварят последната глава от историята на групата, докато „любовта и спомените им са все още силни“

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

България Преди 1 час

Сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно събитие

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Свят Преди 1 час

Над 65 000 военнослужещи и стотици единици техника участват в тренировките на руските ядрени сили

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън

Сватба в семейство Тръмп: Доналд-младши казва „Да“, но не в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Технологии Преди 1 час

Съдебното жури отхвърли единодушно иска на Илон Мъск срещу Сам Алтман и OpenAI с аргументите, че давността е изтекла и решението беше незабавно прието и от съдията. Мъск обаче смята, че това е "календарна подробност" и ще обжалва

<p>Проф. Ива Христова разкри има ли&nbsp;основание за тревога от хантавирус у нас</p>

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

България Преди 1 час

"Случаите, регистрирани през годините в България, са различни от заболяването, за което се говори в Южна Америка", уточни директорът на НЦЗПБ

Семейство в Афганистан

Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи

Преди 1 час

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

България Преди 2 часа

"Най-вероятно домакин ще бъде София", каза Евтим Милошев

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Любопитно Преди 2 часа

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

<p>Стрелба в Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца</p>

Стрелба в Южна Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

Свят Преди 2 часа

Заподозреният стрелец е задържан

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Шакира спечели голяма съдебна битка в Испания и може да получи над 55 млн. евро

Edna.bg

Зрелище, сълзи и бурни аплодисменти: Магията "Като две капки вода"

Edna.bg

Вижте как семейството на Игор Тиаго отпразнува повиквателната му за Мондиал 2026 (видео)

Gong.bg

Капитанът на Левски спази обещанието си за подаръци за шампионите

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg