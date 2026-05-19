Свят

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Над 65 000 военнослужещи и стотици единици техника участват в тренировките на руските ядрени сили

19 май 2026, 10:51
Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията
Източник: iStock

Р уската армия започна тридневни учения с ядрени оръжия, в които участват десетки хиляди военнослужещи в различни части на страната, на фона на засилените украински атаки с дронове и предстоящото посещение на президента Владимир Путин в Китай.

По време на продължаващата повече от четири години война в Украйна Москва нееднократно демонстрира ядрените си способности и отправя предупреждения за евентуално използване на атомно оръжие.

Ученията започват и няколко месеца след разпадането на последното споразумение за контрол над ядрените оръжия между Русия и САЩ, както и след нови изявления на Путин, в които той подчертава мощта на руските ядрени сили.

Старт на втория етап на съвместните учения между Русия и Беларус за ядрени удари

„От 19 до 21 май 2026 г. Въоръжените сили на Руската федерация провеждат учение по подготовка и използване на ядрените сили при заплаха от агресия“, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от АФП.

Прекратяването на договора New START през февруари официално освободи двете най-големи ядрени сили в света от редица ограничения.

Според министерството в маневрите участват над 65 000 военнослужещи и около 7800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки. В ученията се включват самолети, кораби, подводници и ядрени подводници.

Москва ще проведе и тестови пускове на балистични и крилати ракети.

Путин разпореди учения за използване на ядрени оръжия

„В рамките на учението ще бъдат отработени и въпроси, свързани със съвместната подготовка и използване на ядрени оръжия, разположени на територията на Република Беларус“, добавиха от министерството.

Русия вече е разположила в Беларус ракетната система „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави. Страната е съюзник на Москва и граничи с държави от НАТО.

Началото на ученията беше обявено само часове преди Путин да отпътува за Китай на двудневно посещение. 

Източник: БГНЕС    
Руска армия Ядрени учения Ядрени оръжия Владимир Путин Русия Украйна Беларус Договор New START Ракетни пускове Китай
Последвайте ни

По темата

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

„Супер“ Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

„Супер“ Ел Ниньо през 2026 г.: Синоптиците обявиха 100% вероятност за феномена, какво чака Европа?

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието

Председателят на СОС предлага Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 11 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 14 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 13 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 4 минути

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 13 минути

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 21 минути

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 26 минути

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 38 минути

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 41 минути

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

България Преди 53 минути

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Свят Преди 55 минути

Берлин започна подготовка за транспортирането и настаняването на пациента по искане на Вашингтон. Федералното министерство на здравеопазването не разкрива точната дата на трансфера и лечебното заведение от съображения за сигурност

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Любопитно Преди 1 час

Датската евроденс сензация Aqua, която покори света с хита от 1997 г. „Barbie Girl“, обяви официално раздялата си. Музикантите затварят последната глава от историята на групата, докато „любовта и спомените им са все още силни“

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

България Преди 1 час

Сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно събитие

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Свят Преди 1 час

Полската говорителка Ола Будка се оправда, че няма общо с вота, белязан от безпрецедентно политическо напрежение и грандиозен триумф за България

<p>Проф. Ива Христова разкри има ли&nbsp;основание за тревога от хантавирус у нас</p>

Проф. Ива Христова разясни как се предава хантавирусът и защо няма риск от пандемия

България Преди 1 час

"Случаите, регистрирани през годините в България, са различни от заболяването, за което се говори в Южна Америка", уточни директорът на НЦЗПБ

Семейство в Афганистан

Да продадеш детето си, за да спасиш останалите: Страшният избор на тези бащи

Преди 1 час

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

България Преди 2 часа

"Най-вероятно домакин ще бъде София", каза Евтим Милошев

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Любопитно Преди 2 часа

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

<p>Стрелба в Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца</p>

Стрелба в Южна Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

Свят Преди 2 часа

Заподозреният стрелец е задържан

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Шакира спечели голяма съдебна битка в Испания и може да получи над 55 млн. евро

Edna.bg

Зрелище, сълзи и бурни аплодисменти: Магията "Като две капки вода"

Edna.bg

Вижте как семейството на Игор Тиаго отпразнува повиквателната му за Мондиал 2026 (видео)

Gong.bg

Капитанът на Левски спази обещанието си за подаръци за шампионите

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg