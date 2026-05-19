Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Р уската армия започна тридневни учения с ядрени оръжия, в които участват десетки хиляди военнослужещи в различни части на страната, на фона на засилените украински атаки с дронове и предстоящото посещение на президента Владимир Путин в Китай.

По време на продължаващата повече от четири години война в Украйна Москва нееднократно демонстрира ядрените си способности и отправя предупреждения за евентуално използване на атомно оръжие.

Ученията започват и няколко месеца след разпадането на последното споразумение за контрол над ядрените оръжия между Русия и САЩ, както и след нови изявления на Путин, в които той подчертава мощта на руските ядрени сили.

Старт на втория етап на съвместните учения между Русия и Беларус за ядрени удари

„От 19 до 21 май 2026 г. Въоръжените сили на Руската федерация провеждат учение по подготовка и използване на ядрените сили при заплаха от агресия“, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от АФП.

Прекратяването на договора New START през февруари официално освободи двете най-големи ядрени сили в света от редица ограничения.

Според министерството в маневрите участват над 65 000 военнослужещи и около 7800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки. В ученията се включват самолети, кораби, подводници и ядрени подводници.

Москва ще проведе и тестови пускове на балистични и крилати ракети.

Путин разпореди учения за използване на ядрени оръжия

„В рамките на учението ще бъдат отработени и въпроси, свързани със съвместната подготовка и използване на ядрени оръжия, разположени на територията на Република Беларус“, добавиха от министерството.

Русия вече е разположила в Беларус ракетната система „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави. Страната е съюзник на Москва и граничи с държави от НАТО.

Началото на ученията беше обявено само часове преди Путин да отпътува за Китай на двудневно посещение.