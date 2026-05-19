Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Ф илмовият фестивал в Кан отново събра едни от най-големите световни звезди на Френската Ривиера за премиерите на най-очакваните ленти на сезона. Този уикенд знаменитости от ранга на Деми Мур, Барбара Палвин, Кейт Бланшет и Кристен Стюарт преминаха по червения килим пред Двореца на фестивалите в зашеметяващи аутфити, пише HOLA!

Джорджина Родригес все още не е направила своя официален дебют на червения килим, въпреки че вече е в Кан. На нея обаче не ѝ беше нужен блясъкът на официалните премиери, за да остави всички безмълвни. Тя се появи на ексклузивно парти, демонстрирайки радикална промяна във визията си, която е предприела по време на престоя си там.

Новият външен вид на Джорджина Родригес: Боядисване или перука?

Джорджина пристигна в идиличната средиземноморска дестинация само часове по-рано, облечена в двуцветен тоалет на Chanel, съчетаващ рокля с деколте тип „халтер“, втален силует, драпирани детайли и разкроена мини пола. Тя комбинира визията с обувки на висок ток, подходяща чанта и тъмни слънчеви очила.

Тогава косата ѝ беше прибрана в небрежен кок, който, макар и да скриваше дължината ѝ, ясно показваше, че в този момент тя все още е с характерния си тъмен цвят.

Как се постига тази визия?

За да се премине към русия нюанс на Джорджина само в рамките на едно посещение в салона, косата трябва да се подложи на сериозно изрусяване, което може да нанесе сериозни щети. Поради тази причина специалистите обикновено препоръчват подобна трансформация да се случва на няколко етапа, съчетани с дълбоко хидратиращи процедури. Този детайл веднага събуди подозрения, че Джорджина всъщност носи перука. Какво мислят експертите по въпроса и какво сподели стилистът, който стои зад тази промяна?

Мнението на специалиста

Новият стил на Джорджина Родригес напомня за платинения период на Ким Кардашиян, допълнен от по-тъмни корени. Професионалният стилист Мария Робъртс, основател на Madart Hair и Studio 25, коментира дали визията на Джорджина е перука, или е резултат от изключително агресивен процес на изрусяване.

„Нормално е хората да се съмняват“, споделя тя.

Според Мария, когато естествената коса е внимателно загладена и прибрана със специална шапчица, преди да се постави перуката, трансформацията може да изглежда абсолютно реална. Особено когато стилистът на Джорджина – известният фризьор на звездите Димитрис Джанетос – е оставил няколко свободни кичура отпред, за да създаде максимално естествен ефект.

Именно личният стилист на Джорджина, на когото се доверяват имена като Деми Мур и Амал Клуни, разкри в социалните мрежи, че той е авторът както на прическата, така и на смяната на цвета. Той определи нюанса като „French Girl Blonde“ (Френско момичешко русо) и сподели кадри от новата визия в мрежата.

Феновете на Джорджина буквално заляха секцията с коментари с комплименти, така че нищо чудно бъдещата съпруга на Кристиано Роналдо да задържи този светъл нюанс за по-дълго.