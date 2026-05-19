Любопитно

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

19 май 2026, 11:34
Ф илмовият фестивал в Кан отново събра едни от най-големите световни звезди на Френската Ривиера за премиерите на най-очакваните ленти на сезона. Този уикенд знаменитости от ранга на Деми Мур, Барбара Палвин, Кейт Бланшет и Кристен Стюарт преминаха по червения килим пред Двореца на фестивалите в зашеметяващи аутфити, пише HOLA!

Джорджина Родригес все още не е направила своя официален дебют на червения килим, въпреки че вече е в Кан. На нея обаче не ѝ беше нужен блясъкът на официалните премиери, за да остави всички безмълвни. Тя се появи на ексклузивно парти, демонстрирайки радикална промяна във визията си, която е предприела по време на престоя си там.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Новият външен вид на Джорджина Родригес: Боядисване или перука?

Джорджина пристигна в идиличната средиземноморска дестинация само часове по-рано, облечена в двуцветен тоалет на Chanel, съчетаващ рокля с деколте тип „халтер“, втален силует, драпирани детайли и разкроена мини пола. Тя комбинира визията с обувки на висок ток, подходяща чанта и тъмни слънчеви очила.

Тогава косата ѝ беше прибрана в небрежен кок, който, макар и да скриваше дължината ѝ, ясно показваше, че в този момент тя все още е с характерния си тъмен цвят.

  • Как се постига тази визия?

За да се премине към русия нюанс на Джорджина само в рамките на едно посещение в салона, косата трябва да се подложи на сериозно изрусяване, което може да нанесе сериозни щети. Поради тази причина специалистите обикновено препоръчват подобна трансформация да се случва на няколко етапа, съчетани с дълбоко хидратиращи процедури. Този детайл веднага събуди подозрения, че Джорджина всъщност носи перука. Какво мислят експертите по въпроса и какво сподели стилистът, който стои зад тази промяна?

  • Мнението на специалиста

Новият стил на Джорджина Родригес напомня за платинения период на Ким Кардашиян, допълнен от по-тъмни корени. Професионалният стилист Мария Робъртс, основател на Madart Hair и Studio 25, коментира дали визията на Джорджина е перука, или е резултат от изключително агресивен процес на изрусяване.

„Нормално е хората да се съмняват“, споделя тя.

Според Мария, когато естествената коса е внимателно загладена и прибрана със специална шапчица, преди да се постави перуката, трансформацията може да изглежда абсолютно реална. Особено когато стилистът на Джорджина – известният фризьор на звездите Димитрис Джанетос – е оставил няколко свободни кичура отпред, за да създаде максимално естествен ефект.

Именно личният стилист на Джорджина, на когото се доверяват имена като Деми Мур и Амал Клуни, разкри в социалните мрежи, че той е авторът както на прическата, така и на смяната на цвета. Той определи нюанса като „French Girl Blonde“ (Френско момичешко русо) и сподели кадри от новата визия в мрежата.

Феновете на Джорджина буквално заляха секцията с коментари с комплименти, така че нищо чудно бъдещата съпруга на Кристиано Роналдо да задържи този светъл нюанс за по-дълго.

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Германия спешно приема американски гражданин, заразен с Ебола в Конго

Берлин започна подготовка за транспортирането и настаняването на пациента по искане на Вашингтон. Федералното министерство на здравеопазването не разкрива точната дата на трансфера и лечебното заведение от съображения за сигурност

Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Датската евроденс сензация Aqua, която покори света с хита от 1997 г. „Barbie Girl“, обяви официално раздялата си. Музикантите затварят последната глава от историята на групата, докато „любовта и спомените им са все още силни“

Добре дошла! Телевизионен спектакъл за завръщането на DARA след историческия ѝ успех

Сградата на NOVA се превърна в сцена на мащабно и зрелищно събитие

Русия започна ядрени военни учения - какво включват маневрите на армията

Над 65 000 военнослужещи и стотици единици техника участват в тренировките на руските ядрени сили

Скандал след „Евровизия“: Полска водеща се оплака от тормоз, след като прочела точките за Израел в ефир

Полската говорителка Ола Будка се оправда, че няма общо с вота, белязан от безпрецедентно политическо напрежение и грандиозен триумф за България

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Съдебното жури отхвърли единодушно иска на Илон Мъск срещу Сам Алтман и OpenAI с аргументите, че давността е изтекла и решението беше незабавно прието и от съдията. Мъск обаче смята, че това е "календарна подробност" и ще обжалва

„Децата ми си легнаха гладни три поредни нощи. Жена ми плачеше, децата ми също. Затова умолявах един съсед за малко пари, за да купя брашно. Живея в постоянен страх, че децата ми ще умрат от глад“, споделя Джума Хан от провинция Гор в Афганистан

Министърът на културата: Правителството решава за „Евровизия“ 2027 още тази седмица

"Най-вероятно домакин ще бъде София", каза Евтим Милошев

Дъщеря му се омъжва за гей, съпругата му го лишава от интимност: Непознатият личен живот на Дю Боа

Новият документален филм на PBS „У.Е.Б. Дю Боа: Бунтовник с кауза“ разкрива неподправената истина за живота на титана на борбата за граждански права в САЩ – от историческите триумфи до най-интимните семейни трагедии и скандали

Стрелба в Южна Испания, двама убити и четирима ранени, сред които деца

Заподозреният стрелец е задържан

Непълнолетен стреля с газов пистолет в Павликени

Сигнал за изстрели в центъра на града доведе до изземване на оръжието и разследване под надзора на прокуратурата

