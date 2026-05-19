Любопитно

Сватба в семейство Тръмп: Доналд-младши казва „Да“, но не в Белия дом

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите

19 май 2026, 10:46
Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън   
Източник: GettyImages

Д оналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън ще сключат брак през уикенда около Деня, в който се почитат загиналите във войните (Memorial Day), който е на 25 май, предава източник за Page Six.

Твърди се, че двойката ще си каже „Да“ пред тесен кръг от семейство и приятели на интимна церемония на частен остров Бахамите.

Изданието по-рано съобщи, че Тръмп-младши и Андерсън бързат да се оженят, като в средата на април източник споделил, че двамата имат намерение да сключат брак в рамките на следващите няколко месеца.

До края на април двойката, която първоначално е обмисляла сватба в Белия дом, е умувала дали да не забави нещата заради войната в Иран. „Те много добре осъзнават, че една пищна сватба в Белия дом, докато умират хора, няма да бъде приета добре“, каза по-рано вътрешен човек пред Page Six.

Сега има нова информация, че вместо да отлагат сватбата, тъй като войната продължава, те просто са избрали много по-скромно тържество.

През април Андерсън организира моминско парти на тема „Омагьосана градина“ в Мар-а-Лаго, на което присъстваха Иванка Тръмп, Лара Тръмп, Тифани Тръмп и Марла Мейпълс. Дъщерята на Тръмп-младши от бившата му съпруга Ванеса Тръмп, Кай Тръмп, също се е отбила, според източник на изданието.

Тръмп-младши дори вдигна тост по време на моминското парти. „Нямам търпение да прекарам остатъка от живота си с Бетина. Тя е умна, любяща и грижовна“, каза той, според един от гостите. 

През декември Page Six ексклузивно разкри, че 48-годишният Тръмп-младши и 39-годишната Андерсън, чиито родители са филантропите Хари Лой Андерсън-младши и Ингер Андерсън, са сгодени. Също така ексклузивно съобщихме, че бизнесменът е направил предложението в Кемп Дейвид на 13 декември, когато двамата са празнували рождения ден на Андерсън.

Тръмп-младши и Андерсън започнаха да излизат през 2024 г., точно когато годежът му с бившата водеща от Fox News Кимбърли Гилфойл приключи. Гилфойл беше назначена за посланик в Гърция в същия ден, в който връзката на Андерсън и Тръмп стана публично достояние.

Преди това Тръмп-младши беше женен за Ванеса Тръмп от 2005 до 2018 г. Те имат пет деца.

Източник: Page Six    
