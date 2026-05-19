Авторите на Barbie Girl се разделят след 30 години на сцената

Д атската евроденс група, отговорна за мегахита от 1997 г. „Barbie Girl“, обяви в официално изявление в Instagram в понеделник (18 май), че се разделя. След близо три десетилетия в музикалната индустрия, купонът за Aqua изглежда е към своя край, пише PEOPLE.

„След толкова много невероятни години решихме да затворим главата на AQUA като група за концерти на живо“, написаха музикантите. „AQUA беше огромна част от живота ни и заедно имахме шанса да преживеем много повече, отколкото някога сме смеели да мечтаем.“

Те допълниха: „Обиколихме света безброй пъти, срещнахме толкова много прекрасни хора, пяхме заедно с милиони от вас и споделихме спомени, които ще носим в сърцата си завинаги.“

„Когато сте заедно толкова дълго, се научавате и кога е време да защитите това, което сте създали заедно. За нас това е правилният момент да се сбогуваме – докато спомените са все още живи, а любовта към музиката, общата ни история и един към друг остава непокътната“, продължи групата. „От дъното на душите ни: благодарим на абсолютно всеки, който беше част от това пътешествие през последните 30 години. Благодарим ви за любовта, енергията, подкрепата и за всички моменти, които споделихме.“

Изявлението завършва с думите „само с любов и благодарност оттук нататък“, подписано от тримата членове на формацията: Сьорен, Лене и Рене.

Групата избухна на световната сцена през 1997 г. с дебютния си албум Aquarium, който включваше емблематичната „Barbie Girl“ и забавни текстове като „Аз съм русо момиче-кукла във фентъзи свят“.

През 2000 г. компанията майка на куклата Барби – Mattel, заведе дело срещу тогавашния лейбъл на Aqua (MCA Records) с мотивите, че песента нарушава авторските права върху марката и сексуализира детската играчка с провокативния си текст. Делото обаче беше прекратено през 2002 г., след като съдът постанови, че парчето е защитено като пародия съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ. Години по-късно, в ироничен обрат, Mattel дори използва песента в официално промоционално видео за своите кукли.

Групата преживя истинско възраждане през 2023 г., след като техният емблематичен хит беше преработен от рапърките Ники Минаж и Айс Спайс за саундтрака на блокбъстъра „Барби“. Това донесе на датчаните нова вълна от огромна популярност в САЩ под формата на сингъл в Топ 10, две номинации за наградите „Грами“, мащабно американско турне и участие в новогодишната програма на Райън Сийкрест в навечерието на 2024 г.

В интервю от същата година клавиристът на групата Сьорен Растед сподели за неочаквания нов триумф: „Беше просто фантастично и невероятно.“

Преди този бум през 2023 г., Aqua не бяха правили концертно турне в Съединените щати от златните времена на „Barbie Girl“ през 90-те години.