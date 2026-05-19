Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

З начителни ограничения в правата на опозицията въвежда "Прогресивна България" с предложенията си за промени на правилника на парламента. Законопроектите вече ще може да се гледат в комисиите при много по-скъсени процедури, при които има опасност не всеки депутат да се е запознал с предложенията. Това ще може да става 24 часа след разпределянето им по комисии, а не както е досега - поне 72 часа, след като на депутатите са им раздадени самите предложения, пише "24 часа" .

Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предупреди, че това ще направи възможни още комисии като 26-секундната за промените в закона за горивата от миналия парламент. Вече няма да е задължително комисиите да гледат едновременно няколко предложения на партии по различна материя. Сега това е задължително, но ПБ предлагат комисиите да гласуват дали да ги разделят. Там самите ПБ също ще имат мнозинство. Това означава, че ако пет групи са внесли предложения за промени в Изборния кодекс, например, мнозинството в комисията може да реши да гледат само един от тях, а останалите да оставят да прашасват в деловодството и да тях да не се стигне никога. Това беше възможно и досега, но с мнозинство две трети, сега ще трябва обикновено.

Отпада задължението председателя на организира веднъж месечно координационна среща с шефовете на комисиите, както и изискването главният секретар на парламента да е юрист, вече ще е достатъчно да бъде какъв да е магистър. Това може би означава, че предстои смяна на настоящия главен секретар Стефана Караславова.

Една парламентарна група вече няма да може да предложи създаване на временна комисия, за това ще са необходими поне една пета от народните представители, т.е. 48 души. В 52-рия парламент само ПБ има необходимия брой. Досега беше достатъчно група да го внесе, после се гласуваше в залата. За сравнение 48 депутати са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Премахват разпоредбата, че по време на предизборна кампания парламентът не заседава. Увеличават се правомощията на председателя да предлага промени в дневния ред. Той има право на това и сега, но само в "изключителни случаи" и след като го е обсъдил с партиите на председателски съвет. Сега вече няма да е нужно да го обсъжда с партиите.

Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите. Няма да имат право да говорят "по същество" повече от веднъж, когато се гледа закон на второ четене, нито да репликират депутати от собствената си група, намаляват се и позволените им минути по някои въпроси. Сега например депутатите имат право да обосновават предложенията си за промени между първо и второ четене в рамките на пет минути, вече ще са три. Появява се и следното изречение: "След изказване по същество по даден въпрос народен представител не може да повтаря изразената от него теза, като по свързаните текстове народният представител може да прави само редакционни и правнотехнически предложения в рамките на до 1 минута". За процедурни въпроси ще имат до 1 минута вместо сегашните две.

В първата сряда на месеца групите от опозицията имат право да предложат по една точка, която да влезе в дневния ред. Тази възможност остава, но изчезва текста, според който може да вкарват и изслушвания на министри.

Отпада задължението на премиера и вицепремиерите да отговарят на въпроси от парламентарния контрол в срок или ако не - до десет дни да се явят в парламента и да обяснят забавянето си. Няма да са длъжни и да отговорят на всички зададени им въпроси до разпускането на парламента.

Минималната почивка по искане на парламентарна група ще е минимум 10 минути вместо сегашните 15.

Администрациите на държавните и местни органи вече няма да са длъжни да подават изискана информация от народен представител в срок от 14 дни. Сега "само ще са длъжни да съдействат".

Намаляват постоянните комисии с една - от 25 на 24, като махат тази за демографската политика, децата и семейството. Демографската политика се прехвърля към социалната. Има и промени в имената на някои от останалите комисии. Например тази по конституционни и правни въпроси отново ще бъде само правна, към тази икономическа политика и иновации се добавя и индустрия.

Заместник-председателите в комисиите вече ще може да са до трима вместо до четирима.

Промените в правилника предстои да бъдат разгледани в комисия тази седмица, след които и в пленарната зала. Тогава депутатите ще могат да изберат всички постоянни комисии и парламентът да тръгне посъщество.