България

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

"Прогресивна България" съкращават силно времето за приемане на законопроекти

19 май 2026, 12:19
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента
Източник: БТА

З начителни ограничения в правата на опозицията въвежда "Прогресивна България" с предложенията си за промени на правилника на парламента. Законопроектите вече ще може да се гледат в комисиите при много по-скъсени  процедури, при които има опасност не всеки депутат да се е запознал с предложенията. Това ще може да става 24 часа след разпределянето им по комисии, а не както е досега - поне 72 часа, след като на депутатите са им  раздадени самите предложения, пише "24 часа".

Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предупреди, че това ще направи възможни още комисии  като 26-секундната за промените в закона за горивата от миналия парламент.  Вече няма да е задължително комисиите да гледат едновременно няколко  предложения на партии по различна материя. Сега това е задължително, но ПБ  предлагат комисиите да гласуват дали да ги разделят. Там самите ПБ също ще  имат мнозинство. Това означава, че ако пет групи са внесли предложения за  промени в Изборния кодекс, например, мнозинството в комисията може да  реши да гледат само един от тях, а останалите да оставят да прашасват в  деловодството и да тях да не се стигне никога. Това беше възможно и досега, но с мнозинство две трети, сега ще трябва обикновено.

Отпада задължението председателя на организира веднъж месечно  координационна среща с шефовете на комисиите, както и изискването  главният секретар на парламента да е юрист, вече ще е достатъчно да бъде  какъв да е магистър. Това може би означава, че предстои смяна на настоящия  главен секретар Стефана Караславова.

Една парламентарна група вече няма да може да предложи създаване на  временна комисия, за това ще са необходими поне една пета от народните представители, т.е. 48 души. В 52-рия парламент само ПБ има необходимия брой.  Досега беше достатъчно група да го внесе, после се гласуваше в залата. За  сравнение 48 депутати са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Премахват разпоредбата, че по време на предизборна кампания парламентът  не заседава. Увеличават се правомощията на председателя да предлага промени в дневния  ред. Той има право на това и сега, но само в "изключителни случаи" и след като  го е обсъдил с партиите на председателски съвет. Сега вече няма да е нужно да  го обсъжда с партиите.

Ограничават се и възможностите за изказвания на депутатите. Няма да имат  право да говорят "по същество" повече от веднъж, когато се гледа закон на второ четене, нито да репликират депутати от собствената си група, намаляват  се и позволените им минути по някои въпроси. Сега например депутатите имат  право да обосновават предложенията си за промени между първо и второ четене в рамките на пет минути, вече ще са три. Появява се и следното  изречение: "След изказване по същество по даден въпрос народен  представител не може да повтаря изразената от него теза, като по свързаните  текстове народният представител може да прави само редакционни и правнотехнически предложения в рамките на до 1 минута". За процедурни въпроси ще имат до 1 минута вместо сегашните две.

В първата сряда на месеца групите от опозицията имат право да предложат по  една точка, която да влезе в дневния ред. Тази възможност остава, но изчезва  текста, според който може да вкарват и изслушвания на министри.

Отпада задължението на премиера и вицепремиерите да отговарят на въпроси  от парламентарния контрол в срок или ако не - до десет дни да се явят в  парламента и да обяснят забавянето си. Няма да са длъжни и да отговорят на  всички зададени им въпроси до разпускането на парламента.

Минималната почивка по искане на парламентарна група ще е минимум 10  минути вместо сегашните 15.

Администрациите на държавните и местни органи вече няма да са длъжни да  подават изискана информация от народен представител в срок от 14 дни. Сега "само ще са длъжни да съдействат".

Намаляват постоянните комисии с една - от 25 на 24, като махат тази за  демографската политика, децата и семейството. Демографската политика се  прехвърля към социалната. Има и промени в имената на някои от останалите  комисии. Например тази по конституционни и правни въпроси отново ще бъде само правна, към тази икономическа политика и иновации се добавя и  индустрия.

Заместник-председателите в комисиите вече ще може да са до  трима вместо до четирима.

Промените в правилника предстои да бъдат разгледани в комисия тази  седмица, след които и в пленарната зала. Тогава депутатите ще могат да  изберат всички постоянни комисии и парламентът да тръгне посъщество.

Източник: "24 часа"    
Последвайте ни
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

Не сте съгласни с НАП: Как да обжалвате ревизионен акт

pariteni.bg
Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 10 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

<p>Полицията с призив към абитуриентите</p>

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 11 минути

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 41 минути

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 43 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 53 минути

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 56 минути

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 59 минути

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 1 час

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 1 час

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Шеф на роден отбор: Върнаха се мутренските години!

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Жайме Фария

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg