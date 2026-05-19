Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

Г ръцките власти представиха интериора на огромна древна гробница, която вероятно е свързана с Александър Велики, докато археолозите продължават разкопките и реставрационните дейности. Министерството на културата на Гърция обяви новината в изявление на 11 май.

Разкопките са съсредоточени около гробницата Каста в Амфиполис – руините на древен македонски град в Северна Гърция, разположен на около 60 мили (около 100 км) североизточно от Солун.

Гръцките власти заявиха, че реставрационните дейности в гробницата Каста в Амфиполис са разкрили изцяло ограждението на обекта за първи път, показвайки огромния мащаб на древния македонски паметник. Ограждението, изградено през IV век пр.н.е., е с обиколка от приблизително 497 метра. То заобикаля погребална могила, простираща се на площ от около 80 декара, според информация на Cover Media.

Officials unveil ancient tomb linked to Alexander the Great https://t.co/VQCJu0HgZi pic.twitter.com/U5f3C4m1MQ — New York Post (@nypost) May 18, 2026

Снимки, разпространени от министерството, показват облицовани с мрамор коридори, сложна архитектура и изящни скулптурни детайли, които подсказват, че структурата е била построена за представител на македонския елит, пише The New York Post.

Длъжностните лица са премахнали по-старите метални подпори, за да направят интериора на паметника напълно видим, а бъдещите планове включват монтиране на монументалната двукрила македонска мраморна врата на гробницата и реставриране на части от скулптурите на сфинксовете, които някога са пазели входа.

„Гробницата Каста е уникален и великолепен македонски паметник, който чрез завършването на дейностите по възстановяване на неговата геометрия, но и чрез разкриването на цялото ограждение, сега ясно подчертава своето историческо значение и стойност“, заяви Лина Мендони, министър на културата на Гърция, в официално изявление.

Амфиполис е „свързан с големи фигури от Древното македонско царство, като тримата генерали на Александър Велики – Неарх, Хефестион и Лаомедон, които са живели в града“, според уебсайта на Министерството на културата.

„След смъртта на Александър гарнизонът на града остава лоялен на майка му Олимпиада и се съгласява да предаде града на Касандър, един от наследниците на Александър, само по нейна заповед. Касандър затваря съпругата на Александър – Роксана, и неговия син – Александър IV, в Амфиполис и заповядва тяхното убийство“, отбелязва уебсайтът.

🚨New: Greece has unveiled a massive ancient tomb possibly linked to Alexander the Great pic.twitter.com/xo1kSGdcMm — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) May 19, 2026

Александър Велики, живял от 356 г. пр.н.е. до 323 г. пр.н.е., е известен с това, че още като млад мъж създава огромната Македонска империя, простираща се в части от Европа, Азия и Африка. Той побеждава Персийската империя – тогавашната доминираща суперсила в античния свят – преди да умре на 32-годишна възраст при мистериозни обстоятелства, въпреки че никога не е губил битка.

Изследователите вярват, че гробницата Каста е била „построена за някой много близък до Александър Велики“, като например неговата майка, една от съпругите му или някой от неговите приятели, съобщи National Geographic през 2014 г.

Последните разкопки не са единственият скорошен археологически проект, свързан с легендарния македонски владетел. По-рано през 2026 г. Fox News Digital разговаря с археолог, помогнал за локализирането на дълго изгубен град, основан от Александър Велики, след векове на забвение. Градът, наречен Александрия на Тигър, се намира близо до Персийския залив в Южен Ирак. Той е основан през IV век пр.н.е.