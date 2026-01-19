Свят

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Регионалните власти предупредиха всички да се укрият в бомбоубежища

19 януари 2026, 07:13
О деса е обект на масирана атака с дронове, силни взривове отекват в града, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм".

Близо 20 дрона от акваторията на Черно море масирано атакуват всички райони на града, съобщиха в местните канали в "Телеграм".

Сирените бяха задействани в 01:15 часа местно време (и българско време).

Регионалните власти предупреждават всички да се укрият в бомбоубежища, поради опасност от повторни атаки.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
