Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

О деса е обект на масирана атака с дронове, силни взривове отекват в града, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм".
Близо 20 дрона от акваторията на Черно море масирано атакуват всички райони на града, съобщиха в местните канали в "Телеграм".
Сирените бяха задействани в 01:15 часа местно време (и българско време).
Регионалните власти предупреждават всички да се укрият в бомбоубежища, поради опасност от повторни атаки.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.