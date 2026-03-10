Любопитно

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на конкурса

10 март 2026, 13:54
Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената
Източник: БГНЕС/EPA

П рез ноември 2025 г. Тайланд се превърна в притегателен център за най-красивите жени в света за грандиозния финал на „Мис Вселена“. Изданието, което не премина без своите противоречия, завърши с триумф на мексиканката Фатима Бош. Преживяването в азиатската страна обаче се оказа незабравимо не само за победителката, но и за една от участничките в частност.

Докато преминаваше през тежките предизвикателства на състезанието, тя тихомълком пазеше много специална тайна: бебе на път. Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света.

Тази седмица „Мис Канада 2025“ изненада последователите си, като обяви щастливата новина в социалните мрежи. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на „Мис Вселена“.

„От сцената на „Мис Вселена“... до третия ми триместър, в който подготвям столчето за кола и количката“, написа Хайме в профила си в Instagram, размишлявайки върху драматичните промени в живота си през последните месеци.

„Това, което светът не знаеше: бях бременна в 16-ата седмица (четвъртия месец), когато дефилирах по бански костюм и попаднах в Топ 30“, разкри Ванденберг.

„Да нося живот, докато изживявам мечта, която някога смятах за невъзможна“, продължи канадската красавица в своята публикация. Признанието ѝ изуми мнозина, тъй като бременността бе абсолютно незабележима под перфектната фигура, която тя демонстрира по време на дефилето с бикини.

„Днес се чувствам свободна да споделя това: Бременна съм!“, добави тя. „С еволюцията на правилата на „Мис Вселена“ се надявам този момент да докаже, че майчинството не е край на амбицията и че бременността не е ограничение. Със силна общност, която ви подкрепя, можете едновременно да преследвате мечтите си“, споделя своите размисли Ванденберг.

„Каква чест би било за мен да бъда първата майка, която ще царува като Мис Вселена Канада“, заключи красавицата, която сподели и кадри с партньора си – банкера Арън Ернандес.

  • Мис Канада обмисляла да се оттегли заради бременността

След вълната от реакции, породени от новината, Хайме Ванденберг разказа по-подробно за пътя си към световната сцена. „Записах се за участие в @missuniversecanada, за да използвам платформата си и да разкажа историята си на оцеляла от насилие, основано на пола. Исках да вдъхновя другите да преодоляват трудностите, да им дам увереност да изричат истината си и да повиша осведомеността по темата“, обясни тя.

„След като спечелих титлата Мис Канада и започнах подготовка за @missuniverse, разбрах, че съм бременна. Трябваше сериозно да помисля какво да правя. Ще мога ли все още да се състезавам? Ще бъда ли твърде уморена? Как ще го приеме обществото? Ще се сблъскам ли с негативни реакции?“, спомня си тя. „Сериозно обмислях да се оттегля. Моите близки обаче ме насърчиха да не го правя и съм много щастлива, че ги послушах.“

Embed from Getty Images

Хайме поясни, че за да участва, е трябвало да представи медицинско свидетелство за здравословното си състояние. „Когато разговарях с лекаря си, той веднага ми обясни, че съм здрава и че бременността не е болест. Това просто твърдение ми даде нова перспектива“, споделя тя.

Пищност, блясък, пера: Конкурсът за костюми на „Мис Вселена 2025“
14 снимки
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена

„Липсата на познания за бременността почти ме накара да се откажа от мечтата си. Но истината е, че жените са невероятно силни и бременността е благословия, а не неудобство или недостатък. Класирането ми в Топ 30 е доказателство за силата на жените на всеки етап от живота – независимо дали превъзмогват насилие или започват нова глава. Обстоятелствата не ви определят; определят ви вашата упоритост, вашата доброта и най-вече смелостта да надигнете глас“, категорична е канадската звезда.

Източник: www.hola.com    
Мис Вселена Хайме Ванденберг Бременност Мис Канада Майчинство Конкурси за красота
Последвайте ни

По темата

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 10 минути

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

България Преди 18 минути

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Протест на служители на градския транспорт в Русе

България Преди 38 минути

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

България Преди 1 час

Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

Свят Преди 1 час

Ще бъдат осигурени храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи

Доналд Тръмп и Али Лариджани

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Свят Преди 1 час

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

България Преди 1 час

Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Свят Преди 1 час

Сръбският вицепремиер съобщи, че скоро ще бъде изписан от болница

<p>Кой е новият&nbsp;служебен министър на регионалното развитие</p>

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие

България Преди 2 часа

На 4 март досегашният регионален министър Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини

,

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Свят Преди 2 часа

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Свят Преди 2 часа

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар. Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Свят Преди 2 часа

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 2 часа

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 2 часа

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

Миро посрещна 50 край Индийския океан

Edna.bg

С лакирани нокти и бос на ревю: Маколи Кълкин се превърна в сензация на модната седмица

Edna.bg

Звездата на Славия: Не летя в облаците, но мечтая да играя за Байерн

Gong.bg

Бербатов се срещна със служебния здравен министър

Gong.bg

Сигнал за бомба блокира улица в центъра на София

Nova.bg

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Nova.bg