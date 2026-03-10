Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

П рез ноември 2025 г. Тайланд се превърна в притегателен център за най-красивите жени в света за грандиозния финал на „Мис Вселена“. Изданието, което не премина без своите противоречия, завърши с триумф на мексиканката Фатима Бош. Преживяването в азиатската страна обаче се оказа незабравимо не само за победителката, но и за една от участничките в частност.

Докато преминаваше през тежките предизвикателства на състезанието, тя тихомълком пазеше много специална тайна: бебе на път. Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света.

Тази седмица „Мис Канада 2025“ изненада последователите си, като обяви щастливата новина в социалните мрежи. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на „Мис Вселена“.

„От сцената на „Мис Вселена“... до третия ми триместър, в който подготвям столчето за кола и количката“, написа Хайме в профила си в Instagram, размишлявайки върху драматичните промени в живота си през последните месеци.

„Това, което светът не знаеше: бях бременна в 16-ата седмица (четвъртия месец), когато дефилирах по бански костюм и попаднах в Топ 30“, разкри Ванденберг.

„Да нося живот, докато изживявам мечта, която някога смятах за невъзможна“, продължи канадската красавица в своята публикация. Признанието ѝ изуми мнозина, тъй като бременността бе абсолютно незабележима под перфектната фигура, която тя демонстрира по време на дефилето с бикини.

„Днес се чувствам свободна да споделя това: Бременна съм!“, добави тя. „С еволюцията на правилата на „Мис Вселена“ се надявам този момент да докаже, че майчинството не е край на амбицията и че бременността не е ограничение. Със силна общност, която ви подкрепя, можете едновременно да преследвате мечтите си“, споделя своите размисли Ванденберг.

„Каква чест би било за мен да бъда първата майка, която ще царува като Мис Вселена Канада“, заключи красавицата, която сподели и кадри с партньора си – банкера Арън Ернандес.

Мис Канада обмисляла да се оттегли заради бременността

След вълната от реакции, породени от новината, Хайме Ванденберг разказа по-подробно за пътя си към световната сцена. „Записах се за участие в @missuniversecanada, за да използвам платформата си и да разкажа историята си на оцеляла от насилие, основано на пола. Исках да вдъхновя другите да преодоляват трудностите, да им дам увереност да изричат истината си и да повиша осведомеността по темата“, обясни тя.

„След като спечелих титлата Мис Канада и започнах подготовка за @missuniverse, разбрах, че съм бременна. Трябваше сериозно да помисля какво да правя. Ще мога ли все още да се състезавам? Ще бъда ли твърде уморена? Как ще го приеме обществото? Ще се сблъскам ли с негативни реакции?“, спомня си тя. „Сериозно обмислях да се оттегля. Моите близки обаче ме насърчиха да не го правя и съм много щастлива, че ги послушах.“

Хайме поясни, че за да участва, е трябвало да представи медицинско свидетелство за здравословното си състояние. „Когато разговарях с лекаря си, той веднага ми обясни, че съм здрава и че бременността не е болест. Това просто твърдение ми даде нова перспектива“, споделя тя.

„Липсата на познания за бременността почти ме накара да се откажа от мечтата си. Но истината е, че жените са невероятно силни и бременността е благословия, а не неудобство или недостатък. Класирането ми в Топ 30 е доказателство за силата на жените на всеки етап от живота – независимо дали превъзмогват насилие или започват нова глава. Обстоятелствата не ви определят; определят ви вашата упоритост, вашата доброта и най-вече смелостта да надигнете глас“, категорична е канадската звезда.