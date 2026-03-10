Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

В иктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април. Влиятелни фигури от американското движение MAGA на Доналд Тръмп се мобилизират, за да подкрепят най-верния си европейски съюзник, съобщи Deutsche Welle.

Защо?

Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, тъй като неговото лидерството в Унгария и отношенията му с Тръмп са от ключово значение за американските интереси, подчерта държавният секретар на САЩ Марко Рубио в средата на февруари. Рубио посети Унгария веднага след Мюнхенската конференция за сигурността, за да засвидетелства подкрепата си за Орбан. Подкрепа, от която унгарският премиер определено има нужда.

Според последните проучвания партията му „Фидес“ изостава от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Магяр с 10% до 12%. Магяр, който е бивш член на „Фидес“, се превърна в обединяваща фигура за противниците на Орбан. Ако спечели изборите на 12 април, опозиционният политик обещава, че европейските фондове за страната ще бъдат размразени и тя отново ще се превърне в стабилен партньор за ЕС и НАТО.

Орбан - вдъхновение за движението MAGA

Водещите фигури на движението MAGA около Тръмп много внимателно следят ситуацията около изборите в Унгария и се мобилизират в подкрепа на Орбан, информира „Политико“. Защото за много от тях унгарският политик е пример с острата си антимиграционна политика, борбата срещу университетите и т.нар. woke култура, както и с агресивното си поведение към Брюксел и Украйна. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс веднъж дори заяви, че Орбан „взима умни решения, от които можем да се поучим в САЩ“.

Ако Орбан не спечели изборите, от гледната точка на Вашингтон това ще представлява загуба на лоялен съюзник. Унгарският премиер е оставал винаги верен на Тръмп за разлика от италианската премиерка Джорджа Мелони, например, с която Орбан има очевидни разминавания по темата за Украйна.

Евентуална загуба на Орбан ще пренареди сериозно картите в ЕС

„Ако загуби, това ще се разглежда като идеологически или интелектуален неуспех“, коментира Франк Фуреди, съюзник на Орбан, който ръководи брюкселския клон на подкрепяния от унгарското правителство център „Матиас Корвинус Колегиум“. „Трябва да се има предвид, че Орбан оказва съществено влияние върху мирогледа на много партии и лидери, които изпитват силна симпатия към него“, добавя Фуреди, цитиран от „Политико“. „Мисля, че една негова загуба би се отразила поне в краткосрочен план върху политическата динамика на целия континент.“

И действително, потенциална загуба на Орбан, който през последните години беше нещо като „трън в петата“ на общата европейска външна политика и помощите за Украйна, би променила сериозно баланса на силите в ЕС. Без неговото вето редица политики могат да бъдат приети в Съвета на Европейския съюз, където решенията по ключови теми се взимат с единодушие.

Тръмп може и да се откаже от Орбан на финалната права

Само 3 седмици преди изборите в Унгария представители на MAGA движението, както и консервативни и популистки политици от цяла Европа ще се съберат в унгарската столица за участие в Конференцията за консервативно политическо действие (ККПД), организирана от Американския консервативен съюз. Орбан се надява, че и Тръмп ще пристигне в Будапеща, но такова решение все още не е взето.

Тежките проблеми в унгарската икономика и корупционните скандали обаче сериозно накланят везните в полза на опозицията. Затова не е ясно дали Тръмп няма да вдигне ръце от кампанията в Унгария. Американският президент няма навика да инвестира политически капитал в каузи, които смята за обречени, коментира в тази връзка „Политико“. Така че, ако проучванията в Унгария продължат да сочат поражение за Орбан и премиерът не успее да преобърне тенденцията в последната фаза на кампанията, той може да опре до границата на възможната подкрепа от САЩ – независимо, че Орбан е един от най-прочутите съюзници на движението MAGA и неговата идеология.