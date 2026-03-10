Свят

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

10 март 2026, 13:10
Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт
Източник: БТА

В иктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април. Влиятелни фигури от американското движение MAGA на Доналд Тръмп се мобилизират, за да подкрепят най-верния си европейски съюзник, съобщи Deutsche Welle.

Защо?

Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, тъй като неговото лидерството в Унгария и отношенията му с Тръмп са от ключово значение за американските интереси, подчерта държавният секретар на САЩ Марко Рубио в средата на февруари. Рубио посети Унгария веднага след Мюнхенската конференция за сигурността, за да засвидетелства подкрепата си за Орбан. Подкрепа, от която унгарският премиер определено има нужда.

Според последните проучвания партията му „Фидес“ изостава от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Магяр с 10% до 12%. Магяр, който е бивш член на „Фидес“, се превърна в обединяваща фигура за противниците на Орбан. Ако спечели изборите на 12 април, опозиционният политик обещава, че европейските фондове за страната ще бъдат размразени и тя отново ще се превърне в стабилен партньор за ЕС и НАТО.

Орбан - вдъхновение за движението MAGA

Водещите фигури на движението MAGA около Тръмп много внимателно следят ситуацията около изборите в Унгария и се мобилизират в подкрепа на Орбан, информира „Политико“. Защото за много от тях унгарският политик е пример с острата си антимиграционна политика, борбата срещу университетите и т.нар. woke култура, както и с агресивното си поведение към Брюксел и Украйна. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс веднъж дори заяви, че Орбан „взима умни решения, от които можем да се поучим в САЩ“.

Ако Орбан не спечели изборите, от гледната точка на Вашингтон това ще представлява загуба на лоялен съюзник. Унгарският премиер е оставал винаги верен на Тръмп за разлика от италианската премиерка Джорджа Мелони, например, с която Орбан има очевидни разминавания по темата за Украйна. 

Евентуална загуба на Орбан ще пренареди сериозно картите в ЕС

„Ако загуби, това ще се разглежда като идеологически или интелектуален неуспех“, коментира Франк Фуреди, съюзник на Орбан, който ръководи брюкселския клон на подкрепяния от унгарското правителство център „Матиас Корвинус Колегиум“. „Трябва да се има предвид, че Орбан оказва съществено влияние върху мирогледа на много партии и лидери, които изпитват силна симпатия към него“, добавя Фуреди, цитиран от „Политико“. „Мисля, че една негова загуба би се отразила поне в краткосрочен план върху политическата динамика на целия континент.“

И действително, потенциална загуба на Орбан, който през последните години беше нещо като „трън в петата“ на общата европейска външна политика и помощите за Украйна, би променила сериозно баланса на силите в ЕС. Без неговото вето редица политики могат да бъдат приети в Съвета на Европейския съюз, където решенията по ключови теми се взимат с единодушие.

Тръмп може и да се откаже от Орбан на финалната права

Само 3 седмици преди изборите в Унгария представители на MAGA движението, както и консервативни и популистки политици от цяла Европа ще се съберат в унгарската столица за участие в Конференцията за консервативно политическо действие (ККПД), организирана от Американския консервативен съюз. Орбан се надява, че и Тръмп ще пристигне в Будапеща, но такова решение все още не е взето.

Тежките проблеми в унгарската икономика и корупционните скандали обаче сериозно накланят везните в полза на опозицията. Затова не е ясно дали Тръмп няма да вдигне ръце от кампанията в Унгария. Американският президент няма навика да инвестира политически капитал в каузи, които смята за обречени, коментира в тази връзка „Политико“. Така че, ако проучванията в Унгария продължат да сочат поражение за Орбан и премиерът не успее да преобърне тенденцията в последната фаза на кампанията, той може да опре до границата на възможната подкрепа от САЩ – независимо, че Орбан е един от най-прочутите съюзници на движението MAGA и неговата идеология.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Виктор Орбан Унгарски избори Доналд Тръмп MAGA движение Европейски съюз Петер Магяр Политическа подкрепа Антимиграционна политика Унгарска икономика Международно влияние
Последвайте ни

По темата

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

България Преди 17 минути

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

България Преди 21 минути

Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 49 минути

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Свят Преди 1 час

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 1 час

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 1 час

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Свят Преди 1 час

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

<p>Стените вече имат очи: Всеки Wi-Fi рутер може да ви следи в реално време</p>

Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

Любопитно Преди 1 час

Революционна технология използва обикновени Wi-Fi сигнали, за да „вижда“ обекти зад препятствия, повдигайки сериозни въпроси за личната неприкосновеност в дигиталната ера

Снимката е илюстративна

7 знака, че партньорът ви вече не ви обича, но се страхува да го каже

Любопитно Преди 1 час

Любовта рядко изчезва внезапно; по-често тя тихо избледнява чрез малки сигнали, които много жени се опитват да игнорират дълго време

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 1 час

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

В конференцията в Париж участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустриални лидери и водещи експерти

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любопитно Преди 2 часа

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално „взриви“ залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект

"Оскар"-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Любопитно Преди 2 часа

На 15 март ще бъдат раздадени 98-те награди „Оскар“ и вече сме развълнувани да видим най-добрите (и най-лошите) тоалети на червения килим

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Любопитно Преди 2 часа

Моджтаба Хаменей

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Свят Преди 2 часа

Разкрития на The Telegraph и Bloomberg сочат, че апартаменти за 50 млн. паунда са купени чрез санкциониран банкер; разузнаването е по следите на офшорната мрежа на Моджтаба Хаменей

Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в понеделник следобед

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Изпращаме поредната топла зима

sinoptik.bg
1

Как дивата свиня помага на процесите в природата

sinoptik.bg

С лакирани нокти и бос на ревю: Маколи Кълкин се превърна в сензация на модната седмица

Edna.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа и защо ВАР не извика главния съдия

Gong.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Nova.bg

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Nova.bg