Силни взривове отекнаха в Одеса, обстрелват града с дронове

Регионалните власти предупредиха всички хора да се укрият в бомбоубежища поради опасност от повторни атаки

12 януари 2026, 07:33
Силни взривове отекнаха в Одеса, обстрелват града с дронове
О деса е подложена на масирана атака с повече от 10 дрона от акваторията на Черно море и в града отекнаха силни взривове, съобщи председателят на градската военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм". 

Сирените бяха задействани в 23:12 часа местно време.

Регионалните власти предупредиха всички хора да се укрият в бомбоубежища поради опасност от повторни атаки.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

