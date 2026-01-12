Силни взривове отекнаха в Одеса, обстрелват града с дронове

О деса е подложена на масирана атака с повече от 10 дрона от акваторията на Черно море и в града отекнаха силни взривове, съобщи председателят на градската военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм".

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

Сирените бяха задействани в 23:12 часа местно време.

🇷🇺🇺🇦 Russian Geran drones also struck the Odessa region.



More power outages were reported. https://t.co/5RoX5YYw4D pic.twitter.com/BdqVoD5ZlU — Heyman_101 (@SU_57R) January 12, 2026

Регионалните власти предупредиха всички хора да се укрият в бомбоубежища поради опасност от повторни атаки.

Одеса е под обстрел: Над 20 дрона летят над града

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.