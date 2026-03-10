България

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

10 март 2026, 13:41
Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души
Източник: iStock Photos

В България има едва 247 бомбоубежища, които могат да се използват при извънредна ситуация. В тях могат да се укрият максимум около 60 000 души. Това заяви пред БНР комисар Илия Георгиев, началник на отдел „Превантивна дейност“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При заплаха столичани ще се крият в ... метрото

По думите му голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години, когато в страната е съществувала политика за създаване на колективни средства за защита. Тогава сутерените на много сгради са били пригодявани за подобни укрития.

Комисар Георгиев посочи, че нормативната уредба, която регулира съществуващите бомбоубежища и противорадиационни скривалища, има редица недостатъци и трябва да бъде актуализирана.

Бункерите в България: Знаете ли къде се намират и в какво състояние са?

По официална терминология тези съоръжения се наричат колективни средства за защита (КСЗ). Те включват скривалища и противорадиационни укрития, предназначени да предпазват населението при въздушно нападение, химическа атака или използване на ядрено оръжие.

Според комисар Георгиев подобни съоръжения са подземни инженерни обекти, които често имат двойно предназначение. Такива могат да бъдат метростанции, подземни гаражи и други инфраструктурни обекти, ако са проектирани да служат и като убежища.

МВР: Списък на колективните средства за защита

Скривалищата са оборудвани със специални системи за защита – филтърно-вентилационни инсталации за пречистване на въздуха, подаване на въздух под налягане и херметизация на помещенията. Това позволява да се предотврати проникването на радиоактивни вещества или химически агенти отвън.

Съоръженията са разделени в четири категории според състоянието им и времето, необходимо за привеждането им в готовност.

Бомбоубежищата се проверяват два пъти годишно от служители на Пожарната. При установени проблеми се издават предписания на собствениците, които носят отговорност за тяхната поддръжка. Това могат да бъдат държавни институции, общини или частни лица.

Попринцип съоръженията се държат заключени и достъпът до тях е възможен само след официално разпореждане. Въвеждането на хора за укриване изисква предварителна подготовка и не може да стане незабавно.

По думите на комисар Георгиев най-голям капацитет за укриване в столицата би имал Софийският метрополитен, ако отговаря на необходимите изисквания. Най-голямото отделно скривалище в страната може да побере около 300 души.

Източник: БНР    
Последвайте ни
Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

България Преди 20 минути

Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Свят Преди 23 минути

Сръбският вицепремиер съобщи, че скоро ще бъде изписан от болница

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 48 минути

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Свят Преди 56 минути

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Свят Преди 1 час

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 1 час

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 1 час

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Свят Преди 1 час

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

<p>Стените вече имат очи: Всеки Wi-Fi рутер може да ви следи в реално време</p>

Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

Любопитно Преди 1 час

Революционна технология използва обикновени Wi-Fi сигнали, за да „вижда“ обекти зад препятствия, повдигайки сериозни въпроси за личната неприкосновеност в дигиталната ера

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 1 час

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 1 час

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

В конференцията в Париж участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустриални лидери и водещи експерти

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любопитно Преди 2 часа

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално „взриви“ залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект

"Оскар"-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Любопитно Преди 2 часа

На 15 март ще бъдат раздадени 98-те награди „Оскар“ и вече сме развълнувани да видим най-добрите (и най-лошите) тоалети на червения килим

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Любопитно Преди 2 часа

Моджтаба Хаменей

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Свят Преди 2 часа

Разкрития на The Telegraph и Bloomberg сочат, че апартаменти за 50 млн. паунда са купени чрез санкциониран банкер; разузнаването е по следите на офшорната мрежа на Моджтаба Хаменей

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Изпращаме поредната топла зима

sinoptik.bg
1

Как дивата свиня помага на процесите в природата

sinoptik.bg

С лакирани нокти и бос на ревю: Маколи Кълкин се превърна в сензация на модната седмица

Edna.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа и защо ВАР не извика главния съдия

Gong.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Nova.bg

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Nova.bg