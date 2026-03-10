Любопитно

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

10 март 2026, 13:09
Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп очевидно не се задоволява само с ролята си на главнокомандващ – той влезе и в амплоато на персонален стилист на Белия дом. Американският президент толкова често купува любимата си марка обувки за своите служители, че те вече се възприемат като неофициална униформа в президентската администрация.

Служителка от Белия дом сподели пред „Уолстрийт Джърнъл“: „Всички момчета ги имат. Смешно е, защото всички се страхуват да не ги носят.“

Президентът редовно поръчва обувките за ръководители на агенции и членове на Конгреса, като често изтъква колко „невероятни“ са те. Г-н Тръмп е толкова предан на марката, че понякога се опитва да отгатне размера на събеседниците си още по време на среща. Веднага след това той прави поръчката, а седмица по-късно пратката пристига, понякога придружена с личния подпис на президента върху кутията.

Сред „потърпевшите“ е и неназован секретар на кабинета, който трябвало да се откаже от своите обувки Louis Vuitton, за да ги замени с чифт Florsheim.

Списъкът на политиците, които вече притежават два одобрени от Тръмп чифта, включва вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министъра на транспорта Шон Дъфи, министъра на отбраната Пийт Хегсет и министъра на търговията Хауърд Лътник. Близките до Тръмп Шон Ханити от Fox News и сенатор Линдзи Греъм също не са пропуснати.

Твърди се, че Джей Ди Ванс и Марко Рубио са получили своите чифтове след среща в Овалния кабинет през декември. Тогава президентът директно им заявил, че имат „скапани обувки“. Веднага след това той извадил каталог на Florsheim и ги попитал за размера им.

Ванс разказа: „Президентът се обляга назад в стола си и казва: „Знаете, че можете да разберете много за един човек по размера на обувките му.“

Макар да не е напълно ясно на кой модел симпатизира Тръмп, негови скорошни снимки го показват с черни обувки тип „Оксфорд“. Сред възможните варианти е моделът Lexington, който струва 145 долара (108 британски лири). Според уебсайта на производителите, той „съчетава класическия официален стил с лекота и комфорт“.

Обувките разполагат с „омекотена стелка за целодневен комфорт“ и издръжлива, олекотена подметка с гумена вложка за „допълнителна гъвкавост“. Повечето потребителски ревюта дават на модела четири или пет звезди, като клиентите ги определят като „елегантни оксфордки с шев на върха“. Други обаче не крият разочарованието си, твърдейки, че качеството е спаднало напоследък, а един потребител дори се оплаква, че подметката се е счупила след по-малко от месец.

Компанията Florsheim е основана през 1892 г. и днес е част от базираната в Уисконсин корпорация Weyco. Марката има богата история – нейни модели са носени от бившия президент Хари Труман, както и от Краля на попа Майкъл Джексън, който е изпълнявал легендарната си „лунна походка“ именно с мокасини на същия бранд.

Източник: www.telegraph.co.uk    
Доналд Тръмп Белия дом Обувки Florsheim Президентски стил Политически подаръци Администрация на Тръмп
