Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Андрей Гюров ще бъде придружен от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков

10 март 2026, 08:38
Служебният премиер Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия в Париж днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет. 

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Андрей Гюров ще бъде придружен от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков.

На първата среща на върха по въпросите на ядрената енергия в Брюксел редица държави лобираха за ядрената енергия като начин за постигане на въглеродна неутралност в блока до 2050 г., но противниците предупреждават за рисковете от увеличаване на нейното производството. 

 

Източник: Николай Трифонов/БТА    
Ядрена енергия Среща на върха Париж Андрей Гюров Трайчо Трайков Европейски лидери Електропреносна мрежа
