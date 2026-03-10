Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Служебният премиер Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия в Париж днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Андрей Гюров ще бъде придружен от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков.

На първата среща на върха по въпросите на ядрената енергия в Брюксел редица държави лобираха за ядрената енергия като начин за постигане на въглеродна неутралност в блока до 2050 г., но противниците предупреждават за рисковете от увеличаване на нейното производството.