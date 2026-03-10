Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Служебният премиер Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия в Париж днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.
В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.
Андрей Гюров ще бъде придружен от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков.
На първата среща на върха по въпросите на ядрената енергия в Брюксел редица държави лобираха за ядрената енергия като начин за постигане на въглеродна неутралност в блока до 2050 г., но противниците предупреждават за рисковете от увеличаване на нейното производството.