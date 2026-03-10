Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

О бявеният за издирване 26-годишен Александър Пенчев от Шумен е открит мъртъв. Към момента няма данни за насилствена смърт. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

В хода на издирвателните действия и след извършен обход в кв. „Боян Българанов" в града тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда. На последния ѝ етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар. Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Полицията издирваше 26-годишния шуменец по молба на близките му.