Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Какви публикации се разпространяват в социалните мрежи и какво показва проверка на фактите?

10 март 2026, 10:00
С тари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ. Това показва проучване на платформата за проверка на факти Factcheck.bg, съобщи NOVA.

Дезинформацията се разпространява на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и военните действия, свързани с Иран, Израел и Съединените щати. Според експертите много от най-споделяните клипове и снимки нямат връзка с текущите събития, въпреки че се представят като актуални.

Сред примерите е видео с множество светлини в нощното небе, което в социалните мрежи се описва като иранска атака срещу Израел. Проверка чрез обратно търсене на изображения обаче показва, че кадрите са заснети по време на празненство на фенове на алжирския футболен клуб „МК Алжир“ през август 2024 г., когато небето е осветено от фойерверки.

Друго широко разпространявано видео, представяно като удар в Тел Авив, всъщност показва експлозия в завод за агрохимикали в Буенос Айрес от ноември 2025 г., при която са били ранени десетки хора.

Проверката установява и случаи на изцяло изкуствено създадени изображения и клипове. Част от тях твърдят, че показват разрушени бази на ЦРУ или ракетни удари по израелското пристанище Хайфа. Анализът със специализирани инструменти показва, че тези кадри са генерирани с изкуствен интелект и не са автентични.

Експертите предупреждават, че използването на стари кадри, извадени от контекст, или на изкуствено създадено съдържание е често срещана техника за дезинформация, особено по време на военни конфликти. Подобни материали могат да създадат паника, да подвеждат аудиторията и да влияят върху обществените нагласи.

Източник: NOVA    
