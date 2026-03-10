67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

В епизода на YouTube Специално Татяна Йорданова разговаря със Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже. Разговорът се фокусира върху самоизолацията на част от младите мъже в България, липсата на близки приятели и трудностите в общуването с жени. Той обсъжда дали платформи като Tinder са бягство от реалността и какво води до загуба на социални умения.

Статистически данни за самотата сред мъжете

Според Станев статистиката показва, че 67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани, а 35% от тях не са ходили на среща през последната година. Тези данни се отнасят както за световен мащаб, така и за България, където ситуацията е по-тежка поради високия процент мъже, които живеят с родителите си до 35-годишна възраст.

"В момента статистиката казва, че 67% от мъжете между 25 и 35 годишна възраст са необвързани. От тях 35% през последната една година не са ходили на нито една среща", казва Станев.

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже

Той добавя, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители. За сравнение, 67% от мъжете до 30 години са необвързани, докато само 35% от жените в същата възрастова група са в това положение.

В 2005 година едва 3% от мъжете са докладвали липса на близък приятел, докато сега този процент е 18%. "В 2005 година едва 3% от мъжете докладват, че нямат нито един приятел, на който да звъннат в кризисни ситуации. Докато в момента 18% от мъжете нямат нито един приятел", обяснява Станев.

Причини за самоизолацията

Станев обяснява, че мъжете предпочитат комфорта у дома пред социализацията, което води до липса на приятели и хобита. Те се фокусират върху работа и фитнес, но избягват взаимодействия на живо поради страхове и тревожност.

"Мъжете нямат социални среди. Нямат приятели. И е много трудно да създадат приятели, защото те предпочитат да стоят в къщи, в удобния комфорт, пред компютъра, отколкото да излязат навън, да се борят с страховете, с тревожността в тялото им, с травмите и другите гласове в главата и да изградят тези комуникационни умения", отбелязва той.

Интернетът предоставя евтин допамин, който замества реалните взаимодействия. Преди липсата на алтернативи е принуждавала хората да излизат, но сега те остават вкъщи. "Докато едно време, като не сме имали интернет, каква ти е алтернативата? Ще гледаш боята на стената и ще ти е скучно. И тогава ще излязеш навън да се социализираш с хора", казва Станев.

Той подчертава, че социалните умения се развиват само на живо, през нервната система, а онлайн общуването не помага.

Ролята на онлайн платформите за запознанства

Платформи като Tinder се превръщат в пречка, тъй като мъжете не развиват умения онлайн. Станев посочва, че мъжете често пишат банални съобщения като "Хей, здрасти, какво правиш?", които не водят до комуникация.

"90% са хей, здрасти, какво правиш? Или някой криндж реплика, която са копирали от интернет. И комуникацията тотално се чупи", коментира той.

В Tinder 75% от потребителите са мъже, което прави средата асиметрична. Една жена, харесваща 10 мъже, получава 5 съвпадения, докато мъж трябва да хареса 100 жени за 2 съвпадения. "55% от мъжете получават едно съвпадение, един нов чат в Tinder на ден, 15% получават само едно съвпадение на седмица", казва Станев.

Онлайн изобилието прави хората по-селективни, а евтиният допамин намалява оценката на взаимодействията. За разлика от писмата в миналото, онлайн общуването засилва проблемите като премисляне и ниско самочувствие.

Последствия за обществото

Самотата води до повишена агресия или депресия. Станев отбелязва случаи на планове за самоубийство поради френдзона. "Аз познавам лично няколко случаи на мъже, които са изготвяли план за самоубийство, само защото са били вкарани в френдзоната", споделя той.

Фрустрираните мъже могат да се насочат към агресия или самоатака, което засяга обществото. 45% от хората в България изпитват тревожност и депресия. Жените също са раздразнени, тъй като мъжете не ги заговарат на живо, и прибягват до Tinder.

"45% от мъжете по 25-годишна възраст никога през живота си не са заговарали жена на живо", казва Станев.

Предложения за решение

Станев препоръчва да се изтрие Tinder и да се развият умения на живо. Мъжете трябва да са честни със себе си и да работят върху страховете си. "Докато не развият добри комуникационни умения на живо, не трябва да прибягват до Tinder.", съветва той.

Той подчертава нуждата от емоционална интелигентност и социална осъзнатост, които се развиват на живо. Критериите на жените са ниски, ако мъжът може да общува автентично.