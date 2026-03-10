Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие

Н иколай Найденов се закле в пленарната зала на поста служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Това се случи след като преди това председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че Ангелина Бонева е била освободена с указ на президента Илияна Йотова.

На 4 март досегашният регионален министър Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите изпълняваше тъкмо Николай Найденов в качеството си на зам.-министър на регионалното развитие. Служебният премиер предложи на президента да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов.

Той е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24 февруари. Преди това е заемал поста през 2023 г. и през 2024 г.