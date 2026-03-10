Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

В ицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич направи първа публична изява, след като на 25 февруари беше приет в Клиничния болничен център в Белград по спешност поради двустранна пневмония, предават сръбските медии.

Вчера той обяви в профила си в Instagram, че все още се възстановява, но че тези дни би трябвало да бъде изписан от болницата за домашно лечение.

В публикацията той благодари на всички, които „вярваха, страхуваха се и се молеха за него“, както и на лекарите и медицинския персонал в болницата.

„Все още съм в болница, но през следващите дни вероятно ще бъда изписан и ще продължа лечението си у дома. Денят, в който почти си отидох от този свят – пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта – и моето повторно събуждане на 2 март, рожденият ден на покойния ми баща Десимир, ми показаха приоритетите ми. Преди повече от 15 години Кемал Монтено и аз заедно изпяхме негова песен, без дори да предполагам, че някога ще я изживея. Върнах се, животе! Благодаря на всички, които помогнаха да не ми бъде писано да си отида“, написа Дачич в Instagram.