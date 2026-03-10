„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

С ветът е изправен пред прага на безпрецедентна военна ескалация, след като американският президент Доналд Тръмп отправи директна и смразяваща заплаха към Иран. В публикация, която разтърси глобалните пазари, Тръмп предупреди Техеран, че всеки опит за блокиране на стратегическия Ормузки проток ще бъде посрещнат с военна мощ, която ще направи възстановяването на Иран като нация „практически невъзможно“.

„Смърт, Огън и Ярост“

Реториката на американския лидер напомня най-острите му изказвания от първия му мандат, но този път светът е изправен пред бездната.

„Ако Иран направи каквото и да е, за да спре потока на петрол, те ще бъдат ударени 20 пъти по-силно, отколкото досега. Смърт, Огън и Ярост ще се изсипят върху тях“, обяви Тръмп.

Той подчерта, че американските военни вече са идентифицирали „лесно унищожими цели“ – термин, който според експертите се отнася до критичната енергийна инфраструктура на Иран, чието разрушаване би парализирало страната за десетилетия.

Какво пише Тръмп

„Ако Иран направи каквото и да е, за да спре потока на петрол през Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените американски щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото са били удряни досега. Освен това ще унищожим лесно достъпни мишени, което ще направи практически невъзможно Иран някога отново да се възстанови като нация – Смърт, Огън и Ярост ще се изсипят върху тях – но се надявам и се моля това да не се случи! Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и за всички онези нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че това е жест, който ще бъде високо оценен. Благодаря за вниманието по този въпрос! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“

Подарък за Китай?

Изненадващ елемент в позицията на Тръмп е директното обръщение към Пекин. Президентът позиционира САЩ като единствения гарант за сигурността на енергийните доставки, наричайки действията си „подарък за Китай и всички нации, които използват протока“. Този ход се тълкува като опит за печелене на дипломатическо влияние над азиатските икономики, които в момента са най-големите консуматори на суров петрол, преминаващ през региона.

Икономическото цунами

Заплахата идва в момент, когато цените на суровия петрол вече надхвърлиха психологическата граница от 100 долара за барел заради израелските удари по ирански съоръжения през уикенда. Ормузкият проток е „артерията на световната икономика“ – през него преминава над една пета от общото потребление на петрол в света. Всяко прекъсване на трафика там би довело до цени на горивата, които светът никога не е виждал.

Анализ: Русия – скритият бенефициент

Парадоксално, но докато Вашингтон и Техеран са на крачка от пълномащабна война, Москва се оказва в ролята на печеливш. Както вече съобщихме, високите цени на енергоизточниците осигуряват на Кремъл така необходимия финансов ресурс за кампанията в Украйна. Тръмп е наясно с това, но неговият приоритет е ясен: пълно и окончателно неутрализиране на иранската заплаха в Близкия изток, дори това да означава пренаписване на правилата на глобалната дипломация.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да удари Иран „много по-силно“, ако властите в Техеран решат да блокират доставките на петрол в региона, заяви по-рано Тръмп на брифинг, цитиран от Франс прес.

„Няма да позволя на терористичния режим да държи света като заложник и да се опитва да спре доставките на петрол. Ако Иран направи нещо подобно, той ще бъде ударен много, много по-силно“, заяви американският президент на пресконференция във Флорида.

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

„Ако искат да играят тази игра - по-добре да не го правят“, добави той.

По-рано Тръмп описа войната с Иран като „кратко пътешествие“ и „малка екскурзия“ в изказване пред законодатели от Републиканската партия.

Ескалация: Тръмп заплаши Иран, петролът скочи

Той направи и поредица противоречиви изявления за целите на израелско-американската офанзива, като заяви, че САЩ няма да „спрат, докато врагът не бъде напълно и категорично победен“, отбеляза АФП.

Тръмп добави, че американските сили са започнали удари по ирански обекти за производство на дронове, както и че изпреварват графика за унищожаването на ирански цели.

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Операцията в Иран е „много напреднала в сравнение с първоначалния ни график“, подчерта той.

„Близо сме до приключване на екскурзията“, каза още американският президент и добави, че САЩ могат да обявят военната си кампания за успешна, макар операцията да продължи.

Тръмп: Война ще значи "краят на Иран"

Войната ще приключи, когато Иран повече няма капацитет да разработва оръжия, насочени срещу САЩ, Израел или нашите съюзници за много дълго време, подчерта Тръмп.