„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

И ран предупреди Доналд Тръмп да „внимава да не бъде елиминиран“, след като президентът на САЩ заяви, че не вярва, че новият върховен лидер на режима може „да живее в мир“.

Американският президент каза на Иран да се готви за „смърт, огън и ярост“ за това, че държи Ормузкия проток затворен, преди да заплаши новия си лидер Моджтаба Хаменей.

Но началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“. Той добави: „Дори по-велики от вас не можаха да елиминират иранската нация. Пазете се да не бъдете елиминиран!“.

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛

فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…

فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

Доналд Тръмп заяви пред Fox, че новият върховен лидер няма да може да „живее в мир“ и че „не е доволен от назначението“, след като предупреди Иран, че ще има последната дума за техния лидер.

„Ако не получи одобрение от нас, няма да издържи дълго“, каза той преди това. „Искаме да се уверим, че няма да се налага да се връщаме назад на всеки 10 години, когато няма президент като мен, който няма да го направи“.

Тръмп заяви, че назначаването на Моджтаба „ще доведе до още от същото“, като предупреди, че се стреми към нова вълна от смъртоносни удари срещу режима, след като Техеран заяви, че „нито един литър петрол“ няма да бъде доставен от Близкия изток, ако атаките продължат.

56-годишният Моджтаба, вторият син на покойния аятолах Али Хаменей, беше потвърден за нов върховен лидер на страната в неделя, след като беше назначен от 88-членното събрание на режима. Твърдолинейният духовник има тесни връзки с бруталния Корпус на иранската революционна гвардия и е смятан за дори по-голям екстремист от баща си.

„Отмъстителният“ лидер е белязан като мишена на Израел, след като Израел се закле да „елиминира“ всеки, който наследи убития аятолах, след като уби него и съпругата на Моджтаба, Захра Хадад-Адел, при удари в първия ден на конфликта.