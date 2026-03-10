Свят

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

10 март 2026, 13:42
„Внимавай ти да не си елиминиран" – Иран отговори на Тръмп
Доналд Тръмп и Али Лариджани   
Източник: колаж: БТА/AP

И ран предупреди Доналд Тръмп да „внимава да не бъде елиминиран“, след като президентът на САЩ заяви, че не вярва, че новият върховен лидер на режима може „да живее в мир“.

Американският президент каза на Иран да се готви за „смърт, огън и ярост“ за това, че държи Ормузкия проток затворен, преди да заплаши новия си лидер Моджтаба Хаменей.

Но началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“. Той добави: „Дори по-велики от вас не можаха да елиминират иранската нация. Пазете се да не бъдете елиминиран!“.

Доналд Тръмп заяви пред Fox, че новият върховен лидер няма да може да „живее в мир“ и че „не е доволен от назначението“, след като предупреди Иран, че ще има последната дума за техния лидер.

„Ако не получи одобрение от нас, няма да издържи дълго“, каза той преди това. „Искаме да се уверим, че няма да се налага да се връщаме назад на всеки 10 години, когато няма президент като мен, който няма да го направи“.

Тръмп заяви, че назначаването на Моджтаба „ще доведе до още от същото“, като предупреди, че се стреми към нова вълна от смъртоносни удари срещу режима, след като Техеран заяви, че „нито един литър петрол“ няма да бъде доставен от Близкия изток, ако атаките продължат.

56-годишният Моджтаба, вторият син на покойния аятолах Али Хаменей, беше потвърден за нов върховен лидер на страната в неделя, след като беше назначен от 88-членното събрание на режима. Твърдолинейният духовник има тесни връзки с бруталния Корпус на иранската революционна гвардия и е смятан за дори по-голям екстремист от баща си.

„Отмъстителният“ лидер е белязан като мишена на Израел, след като Израел се закле да „елиминира“ всеки, който наследи убития аятолах, след като уби него и съпругата на Моджтаба, Захра Хадад-Адел, при удари в първия ден на конфликта.

Иран Доналд Тръмп САЩ Върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей Али Лариджани Ормузки проток Геополитическо напрежение Ирански заплахи Американски заплахи
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
