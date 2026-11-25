П равителството одобри два проекта, свързани с ангажиментите на България към НАТО - развитие на инфраструктурата за доставка на горива за Алианса и участие на български военнослужещи в мисията му за подпомагане на Турция.

Кабинетът прие план за възстановяване и изграждане на съоръжения от веригата за доставка на горива на НАТО у нас. Проектите ще се финансират по Програмата на Алианса за инвестиции в сигурността (NSIP) и предвиждат изграждане и обновяване на резервоари за горива, помпени станции, тръбопроводи и системи за приемане, разпределение и контрол.

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Реализацията на трите проекта е планирана за периода след 2030 г. Очаква се те да подобрят оперативните способности на Алианса и да допринесат за колективната отбрана.

С друго решение Министерският съвет разреши изпращането на до 15 български военнослужещи от Мобилния модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в мисията за подпомагане на Турция. Те ще отговарят за осигуряването на защитени комуникации на територията на южната ни съседка.

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Мисията NS2TUR започна през 2013 г. след официално искане на турското правителство за укрепване на способностите на страната за противовъздушна отбрана. Участието на българските военнослужещи е част от ангажиментите на България към НАТО и приноса ѝ към колективната сигурност.