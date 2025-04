Как Русия отнема домове на украинци в Мариупол

Р уските власти систематично отнемат хиляди домове на украински жители, избягали от Мариупол, установи разследване на BBC Verify, докато градът отбелязва три години под руска окупация.

Най-малко 5700 жилища са били идентифицирани за изземване,

показва нашият анализ на документи, публикувани от управляваните от Русия градски власти от юли 2024 г. За да спасят домовете си, украинците ще трябва да се изправят пред опасно връщане в Мариупол през Русия, изтощителни проверки за сигурност, сложен бюрократичен процес и огромен натиск да приемат руски паспорт.

Повечето от засегнатите имоти някога са били обитавани от украинци, които или са избягали, или са загинали по време на 86-дневната руска обсада на стратегически важния град през 2022 г. Неправителствената организация Human Rights Watch каза, че бомбардировката е убила повече от 8000 души, но отбеляза, че тази цифра е „вероятно значително подценена“.

Конфискациите изглежда са част от по-голяма схема за „русифициране“ на окупирания крайбрежен град,

която включва изграждането на нови военни съоръжения и преименуването на улици с одобрени от Москва титли.

This is the central street of Mariupol, before and after the Russian occupation: https://t.co/3J8Pw8roLr pic.twitter.com/uEYiplga5r

Руската обсада остави 93% от високите сгради на Мариупол – 443 кули – разрушени или повредени, установи проучване на Human Rights Watch. Оттогава Русия твърди, че е построила повече от 70 нови жилищни блока, но местните казват, че огромният недостиг на жилища продължава.

От известно време се появи информация, че Русия конфискува имоти в окупирана Украйна. Но нов закон ускори процеса и направи по-трудно за украинските собственици да отстояват правата си. Освен 2200 жилища, определени за предстоящо изземване от градските власти, други 3550 са идентифицирани за потенциална конфискация, показват градски документи, анализирани от BBC Verify.

Представители на Мариупол не успяха да отговорят, когато бяха потърсени за коментар.

Халина е сред 350 000 украинци, за които се смята, че са избягали от Мариупол, за да избягат от руската окупация. Съгласихме се да не идентифицираме фамилията ѝ поради опасения за безопасността на семейството ѝ, което остава в града.

Тя каза, че нейният жилищен блок в крайморския град – който имаше население от 425 000 души преди войната – е бил силно повреден от огъня на руски танкове по време на обсадата. Казали ѝ, че „прозорците и вратите“ на апартамента са ремонтирани и че там живеят хора без нейно разрешение. Страхува се, че апартаментът ѝ ще бъде запориран.

„Това е легализирана кражба на имущество“,

каза тя.

Руските служители използват термина „без собственик“, за да опишат домовете, които според тях не се използват или нямат законен собственик – на практика собственост, която не е регистрирана в Русия. Но тези апартаменти имат законни собственици – жители на Украйна, избягали от руската окупация, или наследници на загиналите при руски атаки.

Официални документи, публикувани на уебсайта на проруската администрация, показват сложния процес – описан по-долу – който води до изземване на имоти, след като са докладвани от местни инспектори или жители.

A snapshot of just one small portion of the Ukrainian city of Mariupol after Russians bombarded the city with missiles, artillery and aerial bombs for months, killing 10's of thousands of men women and children.



A portrait of Russian culture. pic.twitter.com/dGy9jLFfij