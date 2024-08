Макрон за ареста на Павел Дуров: Това е независим акт на френското правосъдие

Ф ренският президент Еманюел Макрон защити решението си да даде специално ускорено гражданство на главния изпълнителен директор на приложението за съобщения „Телеграм“ Павел Дуров, срещу когото във Франция са повдигнати предварителни обвинения за предполагаема престъпна дейност в неговата популярна платформа, предаде Асошиейтед прес.

Макрон също така заяви, че не е знаел, че Дуров ще пристигне във Франция преди изненадващия му арест през уикенда, и не е планирал да се срещне с него.

Защитници на свободата на словото, крайнодесни фигури и авторитарни правителства от цял свят се изказаха в защита на Дуров и разкритикуваха френските власти във връзка със случая. Дуров беше освободен под гаранция от 5 млн. евро, но му беше забранено да напуска Франция и му беше наредено да се явява в полицейски участък два пъти седмично докато трае разследването.

Френските прокурори обвиняват Дуров в съучастие в разрешаването на трафик на наркотици и споделяне на сексуални изображения на деца в „Телеграм“, както и в отказ да сътрудничи на органите, разследващи незаконна дейност в приложението.

Адвокатът на Дуров - Давид-Оливие Камински, заяви пред френски медии, че „е напълно абсурдно да се мисли, че човек, който отговаря за социалната мрежа, може да бъде замесен в престъпни деяния, които не го засягат пряко или косвено“.

