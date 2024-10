Politico: Макрон "обърна палачинката" за Близкия Изток

П одходът на френският президент Емануел Макрон за Близкия изток предизвика съмнения относно ефективността му като държавен глава и регионален посредник, съобщи Politico в момент, в който президентът се готви да бъде домакин на международна конференция за кризата в Ливан.

„Някои служители около президента са много произраелски настроени, а други — пропалестински. Често имаше усещането, че президентът взима последното мнение, което му е било предложено“, отбелязва бивш френски дипломат.

(Видеото е архивно: Една година от атаката на „Хамас“ срещу Израел)

Франция и Израел имат сложна история, която датира от времето, когато Френската и Британската империя разделят Близкия изток след Втората световна война.

През последните години, особено след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа, френската политика към региона е била предмет на многобройни противоречия, според настоящи и бивши френски служители и дипломати.

От едната страна стои произраелска група, наречена “неоконсерватори”, а от другата — дипломати, които подкрепят гражданите на Газа. Според тях, френският президент се колебае между двете позиции, съобщи Politico.

Първоначалната реакция на Макрон на ужасите от атаката на 7 октомври беше да декларира „безрезервна солидарност“ с Израел, дори предлагайки създаването на коалиция за борба с ХАМАС, идея, която бързо бе отхвърлена от международната общност. През годината след това, с нарастващия брой жертви в Газа, той стана значително по-критичен, но не последователно.

„Той се колебае и дори повече от година след 7 октомври не се е променил“, каза бившият френски дипломат. „Все още не знам какво наистина мисли президентът.“

През последните седмици Макрон затвърди позицията си срещу Израел, влизайки в обмяна на реплики с премиера Бенямин Нетаняху относно цивилните жертви и израелските удари срещу мироопазващите сили на ООН. Френският президент също призова западните страни да спрат да доставят оръжия на Израел, два дни преди годишнината от атаките на 7 октомври.

Но когато Нетаняху му отговори, Макрон се опита да поправи нещата, издавайки прессъобщение за „непоколебимата“ френска подкрепа за сигурността на Израел, като същевременно призна различията в мненията.

Миналата седмица Макрон беше цитиран в пресата с коментара, че Израел не трябва „да пренебрегва решенията на ООН“ по време на закрито заседание на кабинета, изказване, което неговият външен министър потвърди. Но в четвъртък той се отрече от думите си, обвинявайки министрите и пресата, че изопачават коментарите му, предаде Politico.

🇫🇷 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹:



“Anti-Zionism is anti-Semitism, we intercepted missiles, we recognized the state of Israel first, we will always be on the side of Israel.” pic.twitter.com/PeTlv1pQVN