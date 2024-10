Макрон разговаря с иранския президент за ситуацията в Газа и Ливан, какво си казаха

Ф ренският президент Еманюел Макрон призова иранския лидер Масуд Пезешкиян да подкрепи „обща деескалация“ в Ивицата Газа и Ливан в телефонен разговор в неделя, съобщиха от канцеларията му.

#UPDATE Iran's President Masoud Pezeshkian on Sunday called for an end to "crimes" in Lebanon and Gaza in a phone call with his French counterpart Emmanuel Macron, the Iranian presidential website said.