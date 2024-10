Макрон: „Хизбула“ незабавно да прекрати ударите срещу Израел

П резидентът на Франция Еманюел Макрон призова „Хизбула“ незабавно да прекрати ударите срещу Израел. Той повтори и призива си за незабавно прекратяване на огъня в Ливан, предаде Франс прес.

„В Ливан трябва незабавно да бъде въведено прекратяване на огъня“, заяви френският президент по време на телефонен разговор с Набих Бери, председателя на ливанския парламент.

Ударите на „Хизбула“ срещу Израел трябва да бъдат „незабавно прекратени“, допълни държавният глава в момент, в който по данни на израелската армия ливанското ислямистко движение е изстреляло около 320 снаряда към Израел по време на Йом Кипур, най-светлия еврейски празник.

Еманюел Макрон също така изрази „голяма загриженост относно засилването на израелските удари в Ливан и драматичните им последици за цивилното население“, подчертаха от Елисейския дворец. По данни на ливанското министерство на здравеопазването девет души са загинали в събота при нови удари на израелските сили по две ливански села.

Пред Набих Бери френският президент призова ливанците „да се обединят в името на единството и стабилността на страната“, като прикани всички партии да „посрещнат заедно това ново изпитание“, като подкрепят „всеобхватна политическа програма, основана на избора на президент, който ще гарантира националното единство“.

Франция ще продължи да полага усилия за мобилизиране на международната общност в рамките на Международната конференция в подкрепа на народа и суверенитета на Ливан, която ще бъде организирана в Париж на 24 октомври, подчертават от Елисейския дворец.

