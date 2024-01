Макрон 2.0: Кой е най-младият премиер на Франция?

Б ез особен опит извън политиката, с високо одобрение и открито хомосексуален - кой е Габриел Атал, най-младият премиер в историята на Франция?

Подобно на президента Макрон, новият премиер на Франция Габриел Атал също направи светкавична политическа кариера, съобщава АРД. 34-годишният Атал, който отдавна е популярно име в политиката, е най-младият министър-председател в новата история на страната. Това съобщи Deutsche Welle .

Габриел Атал е израснал в семейство с еврейски и руско-православни корени. Има три сестри. След приключване на образованието си в елитното Елзаско училище и Института за политически науки в Париж, Атал прекарва година в Рим със стипендия от Вила "Медичи".

Макрон назначи най-младия премиер в историята на Франция

Почти без опит извън политиката

Атал няма почти никакъв професионален опит извън политиката, разказва още АРД. След кратко време, прекарано при социалистите, през 2016 г. той се присъединява към партията на Еманюел Макрон и се превръща във верен спътник на бъдещия президент. През юни 2017 г. Атал е избран за член на Националното събрание. След това става говорител на партията, а от 2018 до 2020 година заема поста държавен секретар в Министерството на образованието.

Между 2020 г. и 2022 г. Габриел Атал е говорител на френското правителство. В това време си спечелва симпатиите на медиите. След това е назначен за най-младия член на правителството на Републиката. Когато това става, той е едва на 29 години. Първоначално е министър на бюджета, а през юли 2023 г. става министър на образованието.

На премиерския пост той наследява Елизабет Борн, която подаде оставка след спор около миграционната политика. Докато тя беше известна с по-скоро дискретното си поведение, Атал редовно успява да привлече вниманието на медиите, например със забраната за носене на абая в училищата.

President Emmanuel Macron appointed Gabriel Attal after Élisabeth Borne’s ouster.



At 34, he is the youngest and first openly gay prime minister in modern French history. Here’s what to know.https://t.co/KosCMFfYym