Съдът отмени ареста на Петьо Еврото, глоби го с 2556 евро

С офийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест.

Делото срещу Петров се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност от около три години и продължава да се издирва. По-рано прокуратурата поиска наказание от 14 години лишаване от свобода, както и забрана да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години.

Според обвинението в периода между 11 октомври 2019 г. и 23 март 2020 г. Петров е използвал неистински документи, за да получи без правно основание имущество на значителна стойност. Става дума за 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, златно кюлче с тегло един килограм на стойност над 109 хил. лева, както и 550 хил. евро, собственост на Явор Златанов, Юлия Златанова и Пролетина Златанова.

По време на съдебното заседание прокурорът прочете части от обвинителния акт и настоя съдът да приеме, че вината на Петров е доказана.

Адвокат Минчо Спасов, който представлява част от пострадалите по делото, заяви, че показанията на Явор Златанов, дадени пред медиите преди години, са били потвърдени в съдебната зала.

„Съдът следва да вземе предвид показанията на Златанов“, заяви Спасов и допълни, че според него доказателствата сочат към дейността на две престъпни групи.

Той настоя съдът да отчете като утежняващо вината обстоятелство влиянието, което Петров е имал в магистратските среди.

От своя страна служебният защитник на Петров – адвокат Николай Манчев – заяви, че обвинението не е доказано. По думите му Петров не е осъзнавал, че извършва престъпление, а част от златните монети е получил от бившата си съпруга Любена Павлова.

В рамките на делото показания даде и Орхан Хасанов – следовател в Софийската градска прокуратура, който преди това е работил в закритата Специализирана прокуратура.

Пред съда Хасанов разказа за претърсвания в дома на Илия Златанов, при които са били търсени златни монети. По думите му при пристигането на екипа входната врата вече е била разбита, което показвало, че в имота е било влизано по-рано.

Следователят заяви още, че прокурор Димитър Франтишек Петров го е насочил към конкретно шкафче в къщата, където впоследствие били открити документи на чужд език и жълти монети в плик.

„Попитах го откъде знае за този шкаф, а той ми отговори, че има оперативна информация“, разказа Хасанов пред съда.

По думите му в хода на претърсванията монети са били открити и на други места в имота.