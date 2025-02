Матю Пери е получил 27 инжекции кетамин преди смъртта си

М атю Пери е получил общо 27 инжекции с кетамин в последните три дни преди трагичната си смърт на 54-годишна възраст през октомври 2023 г., разкри нов документален филм.

Последните моменти на обичания актьор от „Приятели“ са разкрити от американския прокурор Мартин Естрада в продукцията на Peacock, озаглавена „Матю Пери: Холивудска трагедия“.

Според аутопсията смъртта на Пери е причинена от „остри ефекти от кетамин“, а начинът – случайно удавяне. Актьорът бе откровен за борбите си със зависимостта, което също е подробно разгледано във филма.

В документалния филм прокурорът Естрада, който ръководеше разследването, споделя, че актьорът е получил 27 дози кетамин от „хора, които е трябвало да знаят много добре какво правят“.

„Д-р Пласенсия беше много ясен в текстовите си съобщения... Той виждаше това като възможност да направи много пари за кратко време – и твърди, че е направил точно това“, казва Естрада.

Документалният филм разкрива и петте ареста, извършени в хода на разследването. Сред задържаните са:

Някои от тях все още очакват съдебен процес. Д-р Салвадор Пласенсия и Джасвин Сангха („Кралицата на кетамина“) се обявиха за невинни. Делото им е насрочено за 4 март 2025 г. в Американския окръжен съд.

Бившият личен асистент на Пери, Кенет Ивамаса, се призна за виновен на 7 август 2024 г. по обвинение в заговор за разпространение на кетамин, довел до смърт.

