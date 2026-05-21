Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

З аради нарушения и много сигнали в ТЕЦ "Бобов дол" екипът на регионална инспекция София пътува натам, за да връчи заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на въпросната инсталация. Това съобщи министърът на екологията Росица Карамфилова по време на брифинг.

"През последните месеци има десетки сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, вменени в условията на издаденото разрешително на ТЕЗ "Бобовдол". Направени са проверки и е установено наличие на неорганизирани емиции с източник от сградата, където са разположени енелгийните котли на централата. Установено е още, че има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещия енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори преди сероочистващата вентилация", обясни още министърът, цитирана от NOVA.

Тя заяви, че съгласно закона е забранено димни газове да се изпускат, преди те да преминат през съответното сероочистване.

По време на проверката е установено, че има отвеждане от отпадъчни газове от изпускателно устройство, което е единствено и само пригодно и е допустимо през него да преминават димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа. Установено е че инсталацията не е била в такъв преходен режим.

Министърът обясни, че от 2020 година досега са наложени над 117 акта на санкции над 9 милиона лева. Потвърдени и събрани са малко над 1 милион евро санкции. От началото на годината са извършени 29 проверки и са съставени над 13 акта досега за нарушения на екологичното законодателство.

Карамфилова добави, че към момента енергиен котел 1 е в ремонт, извършени са ремонти на енергиен котел 3. Котел 2 ще остане затворен до отстраняване на нарушенията.

Министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че за осигуряване на непрекъснатото електрозахранване на София и София област ТЕЦ „Бобовдол” трябва да работи с минимум един блок.