Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

Това съобщи министър Росица Карамфилова по време на брифинг

21 май 2026, 13:09
Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро
Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"
НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас
Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ
Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия
Регионалният министър: Подпочвени води са причинили свлачището край Пампорово

З аради нарушения и много сигнали в ТЕЦ "Бобов дол" екипът на регионална инспекция София пътува натам, за да връчи заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на въпросната инсталация. Това съобщи министърът на екологията Росица Карамфилова по време на брифинг.

"През последните месеци има десетки сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, вменени в условията на издаденото разрешително на ТЕЗ "Бобовдол". Направени са проверки и е установено наличие на неорганизирани емиции с източник от сградата, където са разположени енелгийните котли на централата. Установено е още, че има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещия енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори преди сероочистващата вентилация", обясни още министърът, цитирана от NOVA.

Тя заяви, че съгласно закона е забранено димни газове да се изпускат, преди те да преминат през съответното сероочистване.

По време на проверката е установено, че има отвеждане от отпадъчни газове от изпускателно устройство, което е единствено и само пригодно и е допустимо през него да преминават димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа. Установено е че инсталацията не е била в такъв преходен режим.

Министърът обясни, че от 2020 година досега са наложени над 117 акта на санкции над 9 милиона лева. Потвърдени и събрани са малко над 1 милион евро санкции. От началото на годината са извършени 29 проверки и са съставени над 13 акта досега за нарушения на екологичното законодателство.

Карамфилова добави, че към момента енергиен котел 1 е в ремонт, извършени са ремонти на енергиен котел 3. Котел 2 ще остане затворен до отстраняване на нарушенията.

Министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че за осигуряване на непрекъснатото електрозахранване на София и София област ТЕЦ „Бобовдол” трябва да работи с минимум един блок.

Източник: NOVA    
ТЕЦ Бобов дол Затваряне на котел 2 Екологични нарушения Неорганизирани емисии Росица Карамфилова Принудителна административна мярка Санкции Проверки Сероочистване Електрозахранване
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

Фридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

НСИ отчете спад на безработицата у нас

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

