Лекар се призна за виновен в разпространение на кетамин, свързан със смъртта на Матю Пери

Е дин от лекарите, обвинени в предоставяне на кетамин на актьора Матю Пери, който почина през октомври 2023 г., се е признал за виновен по четири обвинения в разпространение на кетамин, съобщиха федералните прокурори, цитирани от CNN .

Салвадор Пласенсия може да получи максимална присъда от десет години федерален затвор за всяко от обвиненията, като произнасянето на присъдата е насрочено за 3 декември, се посочва в прессъобщение на прокуратурата на Централния окръг на Калифорния, публикувано в сряда.

Doctor pleads guilty to distributing ketamine tied to Matthew Perry's death in October 2023. https://t.co/JXzjPlsqyN