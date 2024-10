"Вече не се страхувам": Майката на Матю Пери с разкрития за последните мигове на актьора

М айката на Матю Пери- Сюзън Морисън, споделя последните си мигове със звездата от „Приятели“.

(Видеото е архивно: Матю Пери - инжектиран с кетамин над 20 пъти в последните дни от живота си?)

В емоционално интервю заедно с други роднини на Пери майката на покойния актьор разказа за отношенията си със сина си преди смъртта му миналата година вследствие на случайно предозиране с наркотици.

Пълният текст на разговора ще бъде излъчен в понеделник, 28 октомври, на годишнината от смъртта на Пери, но предварителен преглед беше показан в петък, 25 октомври, в сутрешното предаване на NBC.

